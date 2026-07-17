Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump denunció hackeos de China y ordenó desclasificar documentos secretos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacudió el escenario político internacional al anunciar la desclasificación inmediata de informes de inteligencia críticos que revelan graves vulnerabilidades en la infraestructura electoral de su país. Durante un mensaje por cadena nacional emitido desde el Ala Este de la Casa Blanca, el mandatario republicano denunció una campaña de «interferencia extranjera» a gran escala y apuntó directamente a la República Popular de China como la principal responsable de los ciberataques.

La fuerte jugada del jefe de Estado busca presionar de forma directa al Senado para acelerar el tratamiento de una serie de reformas electorales clave, en la antesala de las elecciones legislativas de medio término que se disputarán durante la segunda mitad de este año.

El informe de la CIA y los 220 millones de archivos robados por China

Según detalló el mandatario, la documentación recopilada por asesores de inteligencia y respaldada por altos jefes de las agencias de seguridad expone en seis puntos de qué manera el sistema fue vulnerado. El dato más alarmante de la investigación revela que, comenzando desde los comicios de 2020, China ejecutó el mayor hackeo de información electoral de la historia, adquiriendo de forma ilegal 220 millones de archivos de votantes estadounidenses con nombres, edades, direcciones y preferencias partidarias.

En esa misma línea, Trump expuso reportes de la CIA que constatan que ya desde 2018 el Partido Comunista Chino mantenía una política de Estado orientada a brindar apoyo financiero y operativo a cualquier candidato o sector que pudiera quitarle votos a su primera administración.

Sin embargo, el presidente norteamericano aclaró que el gigante asiático no actuó en soledad. «Lo cierto es que no sólo China, sino también Rusia, Irán, Corea del Norte y otros grupos no nacionales comprometieron el sistema electoral estadounidense», denunció el líder de la Casa Blanca, argumentando que la publicación de estos archivos en la web oficial del gobierno busca «afrontar las vulnerabilidades y corregirlas con mucha rapidez».

La advertencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Hacia el cierre de su alocución, Trump arrojó otra cifra que promete recalentar el debate migratorio en el Congreso. El mandatario ventiló los resultados de una impactante revisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) basada en los registros electorales estatales y registros públicos.

«Se identificaron aproximadamente 278 mil personas que no son ciudadanas y que están inscriptas para votar en las elecciones federales», reveló Trump, sugiriendo además que el número real podría ser sustancialmente mayor.

Críticas a Joe Biden y la ofensiva militar en Irán

Antes de adentrarse en la agenda electoral, el mensaje presidencial repasó los ejes de su gestión frente a lo que calificó como una «herencia recibida desastrosa» por parte de la administración de Joe Biden, tanto en materia económica como de seguridad interna. «Dos años atrás nuestro país estaba muerto, pero ahora estamos más respetados que nunca antes; tenemos la declinación de la inflación más marcada», contrastó.

Finalmente, el mandatario dedicó un apartado al escenario bélico en Medio Oriente, destacando que el conflicto con Irán ya alcanzó su sexto día consecutivo de ataques por parte de las fuerzas estadounidenses en terreno enemigo.

En un sorpresivo paralelismo geopolítico, Trump vinculó el éxito de su estrategia exterior con el abastecimiento energético de los Estados Unidos: «Veremos los frutos muy pronto. Ya ganamos en Venezuela, que nos proveerá de millones y millones de barriles de petróleo, y ahora estamos ganando holgadamente en Irán», concluyó.