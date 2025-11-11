Suspenden servicios del Tren del Valle entre Neuquén, Plottier y Cipolletti: los horarios afectados este martes

El servicio del Tren del Valle permanecerá suspendido este martes 11 de noviembre. Informaron que su funcionamiento estará afectado hasta nuevo aviso y brindaron detalles de los tramos afectados.

El detalle de los servicios del Tren del Valle suspendidos

Desde la empresa comunicaron que la suspensión afectará a Plottier, Cipolletti y Neuquén. En tanto detallaron que los horarios sin Tren del Valle serán:

De Plottier a Cipolletti: 5.40 hs

De Neuquén a Cipolletti: 6.26 hs; 16.10 hs; y 17.50 hs.

De Cipolletti a Neuquén: 7 hs; 17 hs; y 18.25 hs.