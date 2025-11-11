Suspenden servicios del Tren del Valle entre Neuquén, Plottier y Cipolletti: los horarios afectados este martes
Desde la empresa informaron que la suspensión será "hasta nuevo aviso".
El servicio del Tren del Valle permanecerá suspendido este martes 11 de noviembre. Informaron que su funcionamiento estará afectado hasta nuevo aviso y brindaron detalles de los tramos afectados.
El detalle de los servicios del Tren del Valle suspendidos
Desde la empresa comunicaron que la suspensión afectará a Plottier, Cipolletti y Neuquén. En tanto detallaron que los horarios sin Tren del Valle serán:
- De Plottier a Cipolletti: 5.40 hs
- De Neuquén a Cipolletti: 6.26 hs; 16.10 hs; y 17.50 hs.
- De Cipolletti a Neuquén: 7 hs; 17 hs; y 18.25 hs.
- De Neuquén al Aeropuerto: 19.40 hs
Comentarios