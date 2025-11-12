Levantaron el paro de ATE en Neuquén: hubo acuerdo con el Gobierno y las clases se reanudan este miércoles

Luego de dos días de paro y clases afectadas en las escuelas de Neuquén, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, confirmó que se levantó la medida de auxiliares de servicio tras lograr un acuerdo con el Gobierno provincial. Ante esta situación, los colegios reanudarán sus actividades este miércoles.

La medida de paro afectó el funcionamiento de varias instituciones, pero desde ATE confirmaron que todas retomarán su normal funcionamiento a partir del turno tarde.

Mediante un comunicado, el sindicato informó que se realizó una asamblea a las 8 donde se comunicó un acuerdo entre las partes en conflicto. Detallaron que el trato contempla los puntos centrales que ATE reclamaba, entre ellos la revisión del sistema de certificados médicos, las altas otorgadas sin evaluación previa y la creación de un usuario administrativo «para casos excepcionales, como internaciones o terapias prolongadas», explicó Quintriqueo.

Si bien el paro se levantó y los servicios se reestablecerán durante la tarde, el gremio resaltó que se espera una nueva convocatoria a la mesa salarial que podría concretarse en las próximas horas.

El reclamo de ATE que terminó en paro de auxiliares en Neuquén

La convocatoria incluyó la declaración del estado de asamblea permanente, un quite de colaboración y un paro sorpresivo desde el lunes, que se mantuvo hasta este miércoles.

Uno de los reclamos fue contra la dependencia de Medicina Laboral del Consejo Provincial de Educación, a la que señalan por revocar certificados médicos o reducir la cantidad de días de licencia otorgados a los trabajadores.

A su vez el dirigente de ATE dijo que el conflicto «va más allá» de la paritaria salarial que se inició con el Gobierno provincial la semana pasada, porque se trata de una situación que viene desde hace tiempo.

De acuerdo a Quintriqueo, desde el sector de Medicina Laboral también se han implementado visitas médicas a las casas de los trabajadores con licencia. «Y muchas veces aplicaron descuentos por falta de respuesta, lo que puede ocurrir cuando una persona está convaleciente», cuestionó.