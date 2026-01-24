Nuevo horarios y restricciones en la Balsa de Villa Llanquín por bajo caudal del río Limay

La balsa de Villa Llanquín tendrá un esquema de funcionamiento diferenciado los domingos debido al bajo caudal del río Limay y al aumento del tránsito turístico. La medida establece horarios específicos y limita los ingresos al paraje, con excepciones definidas para residentes y situaciones de emergencia.

Cambios en la balsa de Villa Llanquín por el caudal del río Limay y el turismo

Según informó la Dirección de Vialidad Rionegrina, la operatoria especial se aplicará durante los días domingo. El organismo provincial indicó que la decisión responde a condiciones hidrológicas y de seguridad vinculadas al cruce fluvial en Villa Llanquín.

Durante esa jornada, la balsa operará desde las 12.30 y hasta el cierre diario, previsto a las 20.00. En ese lapso, el servicio estará habilitado únicamente para el ingreso de residentes de la Villa y para emergencias, sin excepciones.

Atención turistas: restricciones y horarios de la balsa de Villa Llanquín.

La disposición establece que los egresos desde Villa Llanquín se mantendrán habilitados para todo público. El esquema diferencial busca ordenar la circulación y garantizar el cruce.

Desde Vialidad Rionegrina se informó que la medida regirá hasta nuevo aviso. El funcionamiento de la balsa y los horarios podrán modificarse en función de la evolución del caudal y de las condiciones operativas del servicio.