Vacaciones sin sobresaltos: cinco recomendaciones para viajar sin multas en rutas argentinas

En plena temporada de vacaciones, antes de salir a la ruta no alcanza solo con cargar combustible y definir el destino. En Argentina, los controles viales son cada vez más frecuentes y las infracciones más comunes pueden derivar en multas elevadas, demoras e incluso la retención del vehículo. Conocer las normas básicas de tránsito y anticiparse a los errores más habituales es clave para viajar tranquilo y evitar sanciones innecesarias.

Cinco recomendaciones para circular sin multas

1. Respetar los límites de velocidad

Es una de las infracciones más frecuentes. En rutas nacionales y provinciales los controles con radar son habituales, incluso en tramos donde la velocidad cambia de forma repentina. Prestar atención a la cartelería y reducir la marcha a tiempo es fundamental.

2. Llevar toda la documentación obligatoria

Antes de salir, es clave verificar que esté en regla: licencia de conducir vigente, cédula del vehículo (verde o azul), comprobante de seguro obligatorio y VTV/RTO al día. La falta de alguno de estos documentos puede derivar en multas e incluso en la retención del vehículo.

3. Usar siempre cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil

El cinturón es obligatorio para todos los ocupantes, tanto en asientos delanteros como traseros. En el caso de niños y niñas, deben viajar en sillas homologadas según edad y peso. Es un punto muy controlado en operativos viales.

4. Circular con luces bajas encendidas

En rutas argentinas, las luces bajas deben permanecer encendidas durante todo el día, incluso con buena visibilidad. No cumplir con esta norma es motivo de sanción y también reduce la seguridad vial.

5. No usar el celular mientras se conduce

Manipular el teléfono al volante está prohibido y es una de las conductas más sancionadas. Para llamadas o navegación, se recomienda utilizar sistemas de manos libres y programar el GPS antes de iniciar el viaje.

Cumplir con estas pautas básicas no solo ayuda a evitar multas, sino que también mejora la seguridad propia y la de quienes circulan por la ruta. Un viaje responsable empieza antes de poner primera.

Documentación obligatoria y elementos necesarios para conducir un vehículo

Para circular por rutas y calles de Argentina, es obligatorio contar con la siguiente documentación y elementos en regla:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Licencia Nacional de Conducir vigente

vigente Cédula verde o cédula azul del vehículo

del vehículo Comprobante de seguro vigente

Comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo

Constancia de RTO (Revisión Técnica Obligatoria) o VTV (Verificación Técnica Vehicular) , según corresponda

, según corresponda Chapas patente colocadas de forma visible, sin alteraciones y en buen estado

colocadas de forma visible, sin alteraciones y en buen estado Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares

Contar con todos estos requisitos al día es clave para evitar multas, demoras y sanciones durante los controles viales.