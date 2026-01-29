Obras en la Ruta 40: Vialidad Nacional pide precaución en el ingreso a San Martín de los Andes

Bacheo en la Ruta Nacional 40, en el ingreso a San Martín de los Andes, este jueves.

Personal y equipos de Vialidad Nacional realizan este jueves trabajos de bacheo sobre la Ruta Nacional 40, en el sector del puesto de control policial, en el acceso a la ciudad de San Martín de los Andes.

Bacheo sobre la Ruta Nacional 40 en un punto estratégico de la ciudad

Según informó Vialidad Nacional, las intervenciones obligan a modificar la dinámica habitual de circulación en el ingreso a la localidad cordillerana. Las tareas forman parte del mantenimiento de la traza nacional.

Foto: gentileza.

Desde el organismo vial se solicitó transitar con “extrema precaución” mientras se ejecutan los trabajos. El pedido alcanza a conductores particulares y transporte que utiliza la Ruta Nacional 40 como vía de acceso a San Martín de los Andes.

Vialidad Nacional también indicó la necesidad de “respetar las indicaciones del personal” que se encuentra trabajando en el lugar. El operativo se mantiene activo durante la jornada, con presencia de equipos y señalización preventiva.