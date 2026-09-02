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Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de las rutas de la cordillera en Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile

Vialidad Nacional informó el cierre preventivo de Pino Hachado este 2 de septiembre. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.

Redacción

Por Redacción

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por la alerta de nieve y las precipitaciones registradas. La situación afecta principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos. Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este miércoles 2 de septiembre.

Cierre temporal de Pino Hachado: el estado actualizado de los pasos a Chile

Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. El organismo informó que la ruta se encuentra intransitable por acumulación de hielo y nieve. Se espera un nuevo reporte a las 10.

El reporte actualizado del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 2 de septiembre de 2026:

Paso FronterizoProvincia / Ruta de AccesoEstado al 02/09/2026Horario de AtenciónObservaciones y Detalles Oficiales de Vialidad
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)HABILITADO con precaución09:00 a 19:00 hsCalzada mojada con acumulación de nieve en zonas altas y sectores con hielo por heladas matinales. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 18:00 hsTramo de ripio deteriorado con barro, baja adherencia por heladas/nieve acumulada en la traza y lloviznas intermitentes. Uso obligatorio de cadenas.
IcalmaNeuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)HABILITADO con extrema precauciónEgreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs		Nieve y hielo sobre calzada en cotas altas (sector Batea Mahuida). Exclusivo para vehículos livianos y tracción 4×4. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsPaso mixto (terrestre y lacustre). Ripio poceado con sectores con barro y huellas de hielo. Cadenas obligatorias y reserva previa de barcaza confirmada para el tramo chileno.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)HABILITADO08:00 a 18:00 hsPaso de carácter turístico/lacustre operativo con normalidad. Sujeto a condiciones meteorológicas para la navegación en el lago.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)INHABILITADO / CERRADOTemporada invernalInhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación severa de nieve en alta montaña.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 2 de septiembre

Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Junín de los Andes – Empalme Ruta Nacional 234NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada resbaladiza. Precaución por derrame de combustible reciente. Evitar circulación nocturna o de madrugada.
Ruta Nacional 40Siete Lagos (Emp. RN 231 – Emp. RP 63 / San Martín de los Andes)NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda con sectores poceados, acumulación de barro e hielo. Equipos operando en el despeje. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con extrema precauciónAlerta por nevadas. Calzada húmeda por riego de salmuera y baja adherencia por heladas matinales. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilNacionalTransitable para livianos / Restricción a pesadosAcumulación de barro, hielo y acopio de nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Sin circulación nocturna.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia Traful – Empalme RN 40NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda, lloviznas y visibilidad reducida por neblina. Riesgo de caída de piedras e hielo. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con restricciónHabilitada solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin circulación nocturna en tramos de ripio por barro y nieve.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónAcumulación de nieve e hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalHABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)Operaciones de despeje continuo. Viento y sectores con hielo sobre calzada y banquinas. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónDeformaciones, baches en calzada y banquinas inestables por barro. Trabajos en badén de Carranza y desvíos por obras. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramo de ripio deteriorado por barro e hielo matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado muy intenso. Obras de bacheo y reducción de calzada entre Añelo y el límite con Río Negro. Evitar circulación nocturna.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación severa de nieve e hielo sobre calzada. Operaciones de maquinaria vial en la zona.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónAcumulación de nieve e hielo en sectores altos (acceso Batea Mahuida). Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónTraza de ripio deteriorada por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.


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Chile

Neuquén

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Río Negro

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por la alerta de nieve y las precipitaciones registradas. La situación afecta principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos. Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este miércoles 2 de septiembre.

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