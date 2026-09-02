Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de las rutas de la cordillera en Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile
Vialidad Nacional informó el cierre preventivo de Pino Hachado este 2 de septiembre. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.
Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por la alerta de nieve y las precipitaciones registradas. La situación afecta principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos. Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este miércoles 2 de septiembre.
Cierre temporal de Pino Hachado: el estado actualizado de los pasos a Chile
Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. El organismo informó que la ruta se encuentra intransitable por acumulación de hielo y nieve. Se espera un nuevo reporte a las 10.
El reporte actualizado del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 2 de septiembre de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ruta de Acceso
|Estado al 02/09/2026
|Horario de Atención
|Observaciones y Detalles Oficiales de Vialidad
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|HABILITADO con precaución
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada mojada con acumulación de nieve en zonas altas y sectores con hielo por heladas matinales. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio deteriorado con barro, baja adherencia por heladas/nieve acumulada en la traza y lloviznas intermitentes. Uso obligatorio de cadenas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)
|HABILITADO con extrema precaución
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Nieve y hielo sobre calzada en cotas altas (sector Batea Mahuida). Exclusivo para vehículos livianos y tracción 4×4. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Paso mixto (terrestre y lacustre). Ripio poceado con sectores con barro y huellas de hielo. Cadenas obligatorias y reserva previa de barcaza confirmada para el tramo chileno.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|HABILITADO
|08:00 a 18:00 hs
|Paso de carácter turístico/lacustre operativo con normalidad. Sujeto a condiciones meteorológicas para la navegación en el lago.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|INHABILITADO / CERRADO
|Temporada invernal
|Inhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación severa de nieve en alta montaña.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 2 de septiembre
Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Junín de los Andes – Empalme Ruta Nacional 234
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada resbaladiza. Precaución por derrame de combustible reciente. Evitar circulación nocturna o de madrugada.
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (Emp. RN 231 – Emp. RP 63 / San Martín de los Andes)
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda con sectores poceados, acumulación de barro e hielo. Equipos operando en el despeje. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Alerta por nevadas. Calzada húmeda por riego de salmuera y baja adherencia por heladas matinales. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Nacional
|Transitable para livianos / Restricción a pesados
|Acumulación de barro, hielo y acopio de nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Sin circulación nocturna.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia Traful – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda, lloviznas y visibilidad reducida por neblina. Riesgo de caída de piedras e hielo. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con restricción
|Habilitada solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin circulación nocturna en tramos de ripio por barro y nieve.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Acumulación de nieve e hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|HABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)
|Operaciones de despeje continuo. Viento y sectores con hielo sobre calzada y banquinas. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Deformaciones, baches en calzada y banquinas inestables por barro. Trabajos en badén de Carranza y desvíos por obras. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramo de ripio deteriorado por barro e hielo matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado muy intenso. Obras de bacheo y reducción de calzada entre Añelo y el límite con Río Negro. Evitar circulación nocturna.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación severa de nieve e hielo sobre calzada. Operaciones de maquinaria vial en la zona.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Acumulación de nieve e hielo en sectores altos (acceso Batea Mahuida). Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio deteriorada por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
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