Hallaron muerto a un hombre en San Antonio Oeste: llevaba varios días sin vida y buscan determinar qué ocurrió

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro abrió una causa para investigar las causas de muerte de una persona. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años que fue encontrado en el interior de una casa en San Antonio Oeste.

Si bien aún se esperan los resultados de la autopsia, trascendió que llevaba varios días sin vida. La Policía calificó el hecho, en principio, como muerte dudosa.

Muerte dudosa: el hallazgo y lo que se sabe de la investigación

El hallazgo ocurrió el pasado lunes, pero tomó mayor repercusión en las últimas horas cuando el Ministerio Público Fiscal brindó más detalles del caso e informó que este miércoles se realizará la autopsia al cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue encontrado sin vida dentro de su domicilio y trascendió que llevaba varios días fallecido.

Por su parte, desde la Fiscalía indicaron que desde un primer momento se puso en marcha el protocolo correspondiente para esclarecer las circunstancias del hecho. En la causa intervienen los fiscales Maricel Viotti Zilli y Gustavo Arbués, quienes trabajan en conjunto con la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público, la Policía de Río Negro, el Gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones.

Durante estos días se desarrollaron diversas tareas para «relevar, documentar y preservar aquellos elementos que puedan resultar de interés para la investigación». Además, se tomaron declaraciones testimoniales que brindaron datos sobre los últimos momentos con vida del hombre y ayudaron a establecer una «secuencia temporal previa al hallazgo».

Las fuentes oficiales precisaron que se dio intervención a la Unidad de Reconstrucción Virtual para que mediante la utilización de faros y escáner 3D, se pueda registrar la escena del hecho.

Como parte de la investigación, se secuestraron también registros de cámaras de seguridad que serán analizados por los peritos. Asimismo se recolectaron y resguardaron prendas de vestir, calzado y diversos elementos del sector.

Desde el Ministerio resaltaron que todo el material recolectado será cotejado con la información que surja de las restantes medidas en curso, con el fin de precisar las circunstancias que rodearon la muerte.