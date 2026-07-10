Habilitaron Pino Hachado tras el breve cierre por nevadas: cómo se encuentra el cruce a Chile por Cardenal Samoré

El cruce hacia Chile sufrió complicaciones en el arranque de este viernes que coincide con el fin de semanas largo. Durante la primeras horas Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial informando el cierre preventivo de Pino Hachado debido a las severas condiciones climáticas, sin embargo a las 10 emitió un nuevo parte anunciando su apertura.

Habilitaron el paso por Pino Hachado

De acuerdo al nuevo reporte emitido, el cruce desde Neuquén se habilitará a partir de las 12 aunque se solicitó circular con extrema precaución.

El organismo indicó que la calzada presenta hielo y hay registro de neviscas, además se advirtió por la presencia de animales sueltos y por posible caída de piedras a la altura del kilómetro 48.

Actualmente, los equipos de Vialidad se encuentran operando y recordaron el uso obligatorio de cadenas.

Cómo se encuentra el paso Cardenal Samoré

El organismo nacional informó que el paso Cardenal Samoré se encuentra habilitado desde que inició la jornada, pero también recomendaron transitar con extrema precaución ya que la calzada se encuentra mojada y hay pronóstico de nevadas en cotas altas.