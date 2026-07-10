Añelo recibe las vacaciones de invierno con múltiples actividades

Una nutrida agenda de actividades fue diagramada por distintas direcciones municipales para el próximo receso invernal. Con el lema “vacaciones para jugar, aprender y compartir”, las áreas de cultura, deportes y juventud difundieron un calendario de actividades del 13 al 24 de julio, con epicentros en el polideportivo municipal, y en el salón de usos múltiples de los barrios La Meseta y El Mirador.

Como en otros municipios neuquinos, Añelo también ofrece a su comunidad distintas propuestas recreativas y deportivas, para aquellos ciudadanos que permanezcan en la localidad durante las vacaciones de invierno. Cine, vóley, taller de robótica, son algunas de las propuestas.

“Fest Joven”: la propuesta de la dirección de juventud

La convocatoria está dirigida a los estudiantes del CPEM N°39 y la EPET N°23, quienes armarán equipos y participarán por distintos premios. Las actividades se realizarán desde el 21 al 24 de julio.

Desde la dirección de juventud pusieron a disposición un enlace de WhatsApp para que los estudiantes puedean inscribirse y recibir información. El flyer que difundió juventud marca para el 21 el inicio de las actividades con un torneo de truco; el 22 habrá torneo de voley; el 23 torneo de fútbol, cerrando el 24 con cine.

El cronograma de actividades que difundió juventud. Foto: Gentileza

Taller de robótica y cine con temáticas como el bullying

La dirección de Cultura también presentó sus propuestas, entre la que se destacan el taller de robótica y la proyección de películas que atraviesan problemáticas sociales actuales como el bullying.

María de los Ángeles Albornoz, directora de Cultura, comentó que este año la dirección se ha ido para el barrio de La Meseta, con el nuevo salón de usos múltiples. “Eso trajo a muchos niños y familias que hoy pueden participar de los talleres. Para nosotros este espacio es de contención social, un lugar de esparcimiento, de creatividad, para aprender nuevas cosas”, expresó la funcionaria.

Sobre el cine-taller, Albornoz detalló que es una propuesta vinculada con la empresa Tecpetrol. Los asistentes verán películas con diferentes temáticas, para luego debatirlas en talleres. “Todo lo que nos pueda sumar para nuestras infancias es muy positivo”, destacó.

En cuanto al taller de robótica se informó que se distribuirá por edades. Habrá grupos de 5 a 10 años y de 11 a 14. Allí, detalló la directora de cultura, los niños armarán robots con materiales reciclados y ensamblarán un auto impreso en 3D con motor, batería y chasis.

Foto: Gentileza dirección de cultura

“Estos talleres de robótica amplían nuestros conocimientos y para los chicos es importante. Hablar de futuro, es hablar de innovación, y nada mejor que un taller de robótica”, concluyo la directora.

El calendario completo: el 13 de julio comenzará con juegos didácticos y merienda (sum El Mirador); el 14 taller de robótica y juegos (sum El Mirador); el 15 día de plaza (Plaza central); el 16 VR pro play juegos (sum El Mirador); 17 cine largometraje (sum La Meseta) y el 18 habrá cine con taller (sum La Meseta).