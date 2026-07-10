Jésica Cirio: qué declaró la niñera sobre el video de los dólares y el vestidor de Martín Insaurralde

La investigación por el video en el que Jésica Cirio aparece mostrando fajos de dólares avanzó con una nueva declaración testimonial. En esta oportunidad, prestó testimonio Milagros Escudero, la niñera que cuida a la hija que la conductora tiene con Martín Insaurralde.

La mujer fue convocada por la Fiscalía debido a que trabaja con la familia desde 2021 y, en numerosas ocasiones, permaneció a dormir en la vivienda. El objetivo de los investigadores es determinar si las imágenes del polémico video fueron registradas en la casa del barrio privado Fincas de San Vicente, propiedad de Insaurralde, o en el departamento de Cirio, ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

La niñera aseguró que nunca ingresó al dormitorio ni al vestidor

Durante su declaración, Escudero afirmó que nunca entró al dormitorio de la pareja ni al vestidor donde, presuntamente, fue filmado el video en el que Cirio exhibe bolsas plásticas con dólares en efectivo ocultos dentro de cajones.

Además, explicó que jamás subió a la planta alta de la vivienda de San Vicente y que, durante su jornada laboral, su circulación se limitaba exclusivamente a los espacios donde permanecía la menor, como la cocina, los baños y el parque.

Dijo que no reconoce el lugar ni el dinero que aparece en el video

Consultada específicamente sobre las imágenes que se hicieron públicas, la niñera sostuvo que no reconoce el vestidor ni ninguno de los objetos que aparecen en la grabación.

También aseguró que nunca vio una suma de dinero semejante dentro de la vivienda. Según trascendió en la investigación, el efectivo exhibido en el video ascendería a casi 10 millones de dólares.