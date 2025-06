Pensiones No Contributivas: así se verificará el requisito clave para mantener la prestación de Anses en junio 2025

Pensiones No Contributivas de Anses.

La Anses dejará de pagar en junio 2025 aquellas Pensiones No Contributivas (PNC) que no cumplan con un requisito clave. Así lo dio a conocer el Gobierno Nacional, meses atrás, en el Boletín Oficial, mediante la resolución 918/2024. La medida publicada en octubre 2024 busca «ejercer el control de las prestaciones no contributivas de la seguridad social y en las asignaciones que administra el organismo», señaló la administración ahora bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

Pensiones No Contributivas: cómo se verificará el requisito clave en junio 2025

De esta manera, en junio 2025, a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas de Anses que no cumplan con el requisito de residencia y se hayan ausentado del territorio nacional por un período superior al de 90 días corridos, se “procederá a la suspensión de la prestación correspondiente”, detalló el Gobierno Nacional en la norma.

Para verificar el cumplimiento del requisito de residencia, la resolución explica que se utilizará la «información obrante en las distintas bases de datos» de la Anses y aquella remitida por la Dirección de Migraciones, en el marco de los convenios vigentes entre ambos organismos.

La norma también aclara que una vez validado el incumplimiento, se dará la baja de la prestación hasta “tanto la persona titular solicite la activación del mismo y se demuestre fehacientemente que se encuentra nuevamente residiendo en el país”.

Sin embargo, la restitución será solo para aquellas prestaciones que no impliquen que, dicho incumplimiento, se traduzca en la pérdida completa del derecho. En ese caso, se dará de baja y no se reincorporará.

Pensiones No Contributivas de Anses: cómo saber si soy beneficiario en junio 2025

En junio 2025— y en simples pasos— se puede verificar si se es beneficiario de una de las Pensiones No Contributivas que otorga la Anses. Para ello se debe: