Pensiones No Contributivas (PNC) de Anses: cómo hacer un reclamo

La Anses mantiene en julio 2024 la posibilidad de tramitar una Pensión No Contributiva (PNC). Estas prestaciones buscan acompañar a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional. Actualmente el organismo dispone de cuatro PNC: por Invalidez, para Madre de 7 hijos, por Vejez y para personas con VIH.

Si por alguna circunstancia se realizó el trámite para acceder a una Pensión No Contributiva y no se obtuvo respuesta, la Anses tiene habilitado distintos canales para hacer reclamos y consultas.

«En Anses trabajamos en forma constante para cumplir con los plazos máximos de realización de los trámites y gestiones, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la calidad de nuestra atención», explicó la administración en su página web.

Pensiones No Contributivas (PNC) de Anses: cuándo hacer un reclamo

Antes de hacer un reclamo por Pensiones No Contributivas (PNC), la Anses recordó que dispone de un tiempo máximo para resolver los trámites. Esto depende de la «complejidad» del caso.

«Podés hacer un reclamo formal cuando los plazos máximos de realización de los trámites y gestiones no se hayan cumplido. Por ejemplo, si no se liquidó tu prestación en tiempo y forma, no recibiste la resolución de tu jubilación o pensión o la atención que recibiste no fue satisfactoria«, explicó la entidad.

Es importante tener en cuenta que a través de los reclamos y sugerencias no es posible iniciar nuevos trámites o solicitar asesoramiento, advirtió el organismo.

Pensiones No Contributivas (PNC) de Anses: qué tener en cuenta para hacer un reclamo

Para realizar un reclamo por Pensiones No Contributivas (PNC) es necesario que los datos de contacto en Mi Anses estén validados. En ese sentido el organismo pidió que cuando se haga un reclamo se sea «lo más claro y detallado posible». Por ejemplo:

* Si el reclamo es por una hija o hijo, no olvides informar tu CUIL.

* Si el reclamo es por un haber o prestación que no cobrada, no olvides informar el número de prestación y cuál fue el mes que no recibiste el pago.

Pensiones No Contributivas (PNC) de Anses: cómo hacer un reclamo

* Por internet ingresando a Mi Anses > Denuncias y Reclamos > Hacer un reclamo o sugerencia.

* Por teléfono llamando al 130.

* Personalmente en la oficina de Anses más cercana.

«Una vez efectuado tu reclamo, Anses dispone de 10 días hábiles para ponerse en contacto con vos», explicó la administración.