Pensiones No Contributivas de Anses: los montos que se cobran en julio 2024

La Anses termina esta semana con el cronograma de pagos de junio 2024 y comenzará el próximo mes con el depósito de los haberes de las Pensiones No contributivas (PNC). Con esta ayuda el Estado Nacional busca acompañar a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional.

En julio 2024, los titulares de las PNC reciben un incremento del 4,2%, dado por el último índice de inflación del Indec. Actualmente, existen cuatro tipos de pensiones:

* Pensión No Contributiva por Invalidez

* Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

* Pensión No Contributiva por Vejez

* Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C

Aunque el Gobierno Nacional aún no confirmó una nueva entrega del bono previsional, el extra continuaría siendo de hasta $70.000 para las distintas prestaciones de Anses.

Los montos de las Pensiones No Contributivas en julio 2024

* Pensión No Contributiva por Invalidez

Esta prestación acompaña a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. El monto de la prestación es de $150.928, el 70% de una jubilación mínima.

* Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Es una ayuda económica a mujeres que tengan o hayan tenido siete o más hijos. El monto mensual es de $215.612, equivalente a una jubilación mínima.

* Pensión No Contributiva por Vejez

Para personas de 70 años o más que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva. El monto mensual es de $150.928, equivalente al 70% de una jubilación mínima.

* Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C

Para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud. El monto mensual es de $150.928, equivalente al 70% de una jubilación mínima.

Pensiones No Contributivas: cuándo se cobra en julio 2024

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 8 de julio de 2024

Feriado martes 9 de julio: Día de la Independencia

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de julio de 2024

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de julio de 2024

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 11 de julio de 2024

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de julio de 2024