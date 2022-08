Piden que la cooperativa de luz de Plottier explique excesivos aumentos en las facturas

En medio de la expectativa nacional respecto a la aplicación de la segmentación tarifaria, las abultadas boletas de luz que recibieron los vecinos de Plottier, motivaron el pedido de explicaciones a la cooperativa responsable de distribuir el servicio.

El pedido fue acompañado por la concejal del Movimiento Ciudadano Activa y referente de UNO, Marisa Torres San Juan. «Me reuní con los vecinos y hay casos escandalosos que no tienen ningún tipo de explicación» contó a RÍO NEGRO.

La edil explicó que los aumentos se reflejaron en distintos sectores y que recibió las quejas de vecinos de China Muerta, Colonia San Francisco, Loteo Las Brilas, La Adolfina, Isla 123.

«Una vecina del loteo Las Brisas me planteó que su esposo gana 38 mil pesos y que no podían pagar 20 mil pesos en una boleta de luz» detalló y contó que tuvo contacto con casos «donde hay incrementos de un mes al otro, en viviendas que no estuvieron utilizadas».

Torres San Juan asegura que existe «una sistemática desinformación» respecto a los incrementos y que incluso en una de las últimas comisiones de Hacienda estuvo presente el presidente de la cooperativa, Facundo Gaitán. «En esa instancia le pregunté sobre los aumentos y me dijo que no tenían reclamos, algo que claramente solo puede pasar si no toman nota de la cantidad de gente que va a quejarse» expresó.

La representante del partido local presentó un proyecto sobre tablas el último jueves en el Concejo Deliberante de Plottier.

«Los vecinos me envían sus facturas de junio y julio y en muchos casos pasaron de 7 mil pesos a 21 mil, es algo que no tiene argumentos, tengo todo documentado» contó.

Algunos vecinos incluso decidieron compartir su indignación difundiendo sus facturas en redes sociales.

El contenido del proyecto para que la cooperativa se expida

El proyecto presentado por el bloque Movimiento Ciudadano Activa, solicita «en carácter urgente» a la Cooperativa de Servicios Públicos Plottier Ltda que se informe a al cuerpo de concejales sobre «los aumentos y modificaciones aplicados en la tarifa de energía eléctrica a los usuarios de la ciudad de Plottier, en los periodos julio año 2020 a junio 2022».

También se le solicita a la entidad distribuidora del servicio que detalle «fecha y nombre de los medios de comunicación escritos en los que fueron publicadas las modificaciones y aumento del costo del servicio».

Finalmente se exige a la propia Municipalidad que informe al Concejo Deliberante sobre «las variables, aumentos y subsidios o tarifas sociales que hubiesen informado la cooperativa en el periodo 2020 a 2022».