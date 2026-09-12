El Niño se fortalece y anticipa una campaña agrícola con más agua y riesgos

El fenómeno de El Niño que marcará la campaña agrícola 2026/27 continúa fortaleciéndose y aumenta su probabilidad de alcanzar una intensidad excepcional. Según un informe especial de Aprilis Soluciones Meteorológicas para la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), la posibilidad de que el índice RONI trimestral llegue o supere los +2,5 °C entre octubre y diciembre subió del 69% al 75%, un nivel asociado a una intensidad sin precedentes desde 1950.

Un Niño excepcional pone a prueba la campaña agrícola 2026/27

Según La Nación, el reporte, elaborado con información del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las bolsas de cereales, el INTA y organismos provinciales, destacó que el fenómeno ya presenta acople entre el océano y la atmósfera.

La categoría “muy fuerte” tiene más de 90% de probabilidad de mantenerse hasta noviembre-enero, aunque luego comenzaría a debilitarse durante el verano.

El calentamiento del Pacífico ya es significativo: en agosto, Niño 3.4 alcanzó +1,8 °C, Niño 3 llegó a +2,5 °C y Niño 1+2, a +3,4 °C. Para el trimestre diciembre-febrero, los modelos proyectan lluvias superiores a las normales sobre el centro y este de Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.

Según el medio nacional, para el agro argentino, el escenario ofrece una oportunidad y, al mismo tiempo, un desafío. Una mayor disponibilidad de agua podría favorecer los rindes de maíz y soja, pero también incrementar el riesgo de tormentas severas, granizo, anegamientos, enfermedades y dificultades logísticas.

La situación actual muestra que ambas condiciones pueden coexistir. Al 10 de septiembre, el 70% de los suelos de la región núcleo se encontraba entre escasez y sequía, mientras que el trigo requería lluvias generalizadas antes del 20 de septiembre para sostener su potencial. Más adelante, en cambio, un exceso de precipitaciones podría saturar los perfiles.

Por eso, el informe recomienda diversificar fechas de siembra, ambientes y grupos de madurez, evitando depender de una única ventana. Un Niño muy intenso puede mejorar la campaña, pero no garantiza lluvias uniformes: un trimestre húmedo también puede combinar semanas secas con eventos extremos concentrados en pocas horas.

Con la información de La Nación