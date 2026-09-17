«Festejos por el Día del Estudiante en Roca»: fecha, horarios y todas las actividades del festival en la Fadecs

El Festival es libre y gratuito para toda la comunidad de Roca.

Previo al día del Estudiante, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) de la Universidad Nacional del Comahue prepara una nueva jornada festiva para celebrar y conmemorar los integrantes vitales en la estructura educativa.

Este año, la celebración estudiantil en la UNCo se realizará este próximo viernes 18 de septiembre, en el horario de 12:00 a 20:00 hs. La propuesta busca convocar a toda la comunidad estudiantil, docente y externa a la unipara compartir una tarde de encuentro, recreación y expresión cultural.

Día del Estudiante en Roca: los detalles de la jornada festiva en la Fadecs

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el estudiante de abogacía y miembro del centro de estudiantes Juan Manuel Ramírez, compartió detalles sobre la organización y qué se espera para la fecha del festival.

Sobre la realización del evento, Ramírez mencionó que la idea surgió entre miembros del Centro de Estudiantes de Fadecs (CeFadecs), integrantes de Fadecs, Fadel y la secretaría de Bienestar de la universidad. «La idea surgió para darles a los estudiantes un buen momento y motivo de celebración en su día».

En conjunto, actuarán representantes universitarios de Fadecs, Fadel e IUPA en el predio: «Pensamos que esta celebración debía ser en conjunto a demás miembros universitarios. No sirve de nada que cada uno lo haga por separado, hay que demostrar unión» declaró.

El festival se realizará el viernes 18 previo a la Semana del Estudiante programada en la UNCo desde el 21 al 25 de septiembre. Ramírez aclaró que la fecha fue elegida ya que «durante la semana estudiantil, no se realizarán clases en varias materias y muchos universitarios deciden irse a sus pueblos», ausentandose hasta fin de mes.

Para la jornada, el representante del centro de estudiantes confirmó más de 40 emprendedores con opciones variadas:

Servicio Buffet (budínes, galletitas, pizzas etc),

Textil

Stickers

Sahumerios

Artesanías

Libros

Si bien el día conmemora a los estudiantes de educación pública y privada, Ramírez destacó que «El festival está abierto para toda la comunidad, la entrada es libre y gratuita para cualquier vecino que quiera compartir con nosotros o cualquier emprendedor de la región».

El festival se realizará este viernes 18 de septiembre con más de 40 feriantes y música en vivo.

Para los show en vivo, Ramírez mencionó que habrá micrófono abierto a partir de las 16, en el escenario brindado por la Fadecs: «El lugar estará disponibles para quienes quieran dar su mensaje o agradecimiento a la universidad pública» agregó.

Durante el resto de la tarde, diversas bandas locales compartirán su música en vivo para los presentes.

Día del Estudiante en Roca: el cronograma de actividades

A partir de las 12:30 hs

Ajedrez

Juegos de rol y fantasía

Fútbol tenis

Vóley

A partir de las 14:00 hs

Fútbol

Truco

Ping pong

Karaoke

Escenario y espacios continuos