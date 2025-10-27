Premio histórico en Quini 6: un afortunado de El Bolsón se lleva el pozo más grande de Río Negro

Quini 6 con un ganador récord en Río Negro: un apostador de El Bolsón se llevó un pozo histórico en el juego de este domingo 26 de octubre 2025. Se trata del premio más grande jamás entregado por esta lotería en la provincia. La jugada se realizó en una agencia de la localidad cordillerana. Conocé acá todos los números ganadores del sorteo y controlá tu boleta.

Premio histórico de Quini 6 en Río Negro: los números ganadores en El Bolsón

Este lunes, la fortuna sonríe para un jugador de Quini 6 oriundo de El Bolsón, quien ganó un pozo jamás obtenido en Río Negro en la historia de esa Lotería. El apostador, que hizo su jugada en una Agencia Oficial, se encontró ganador este domingo 26 de octubre 2025, tras el sorteo millonario del último fin de semana.

El único apostador de Quini 6, oriundo de El Bolsón, se llevó $2.372.600.000 al acertar los seis números de la modalidad Tradicional, donde se eligen combinaciones del 00 al 45.

Según se informó oficialmente, el cupón ganador de Quini 6 de este domingo fue vendido en la Agencia Oficial N°64 de El Bolsón, con el que el flamante afortunado obtuvo un premio millonario «gracias a la fortuna y al juego responsable de una agencia oficial«.

Los números de Quini 6 apostados fueron:

43

42

36

39

11

29

«El histórico pozo millonario no solo cambia la vida de una persona, sino que también llena de alegría y orgullo a toda la comunidad de El Bolsón, la provincia y la agencia N°64, que desde hace años forma parte de la red de agencias oficiales rionegrinas» informó oficialmente el Gobierno de Río Negro sobre este abultado premio.

Premio histórico de Quini 6 en Río Negro: ¿cuánto tiempo hay para retirarlo en la agencia ganadora?

Desde el Gobierno de Río Negro indicaron que «es importante aclarar que el ganador o ganadora de Quini 6 tiene 15 días de corrido para cobrar el premio, presentando el cupón original en la agencia correspondiente».

Además, agregaron que «en Río Negro todo lo recaudado, a través de la Ley K48, se distribuye en obras de acción social, como salud, educación, bomberos, cultura, turismo, deporte, desarrollo y emergencia social» concluyeron.