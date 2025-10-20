Resultados del Quini 6: ¿Quiénes fueron los afortunados del domingo 19 de octubre 2025?

¿La fortuna te eligió este domingo 19 de octubre 2025? Quini 6 volvió a poner en juego un pozo millonario ayer, y la expectativa por un nuevo afortunado fue total. Con la mira puesta especialmente en el «Siempre Sale», que garantiza un ganador sí o sí, la suerte estuvo más cerca que nunca.

Revisá acá tu boleta: te traemos todos los resultados del sorteo de Quini 6 de este domingo 19 de octubre 2025 y los números ganadores para que descubras si esta vez tus sueños se hicieron realidad.

Quini 6: todos los números del sorteo del domingo 19 de octubre 2025

TRADICIONAL

00

14

17

21

39

43

POZO 6 ACIERTOS: Vacante.

POZO 5 ACIERTOS: 25 ganadores con premio de más de 1 millón de pesos.

LA SEGUNDA

06

21

26

33

41

44

POZO 6 ACIERTOS: Vacante.

POZO 5 ACIERTOS: 21 ganadores con premio de más de 1,6 millones de pesos.

REVANCHA

03

15

22

29

36

39

POZO 6 ACIERTOS: Vacante.

SIEMPRE SALE

01

22

23

24

29

35

POZO 6 ACIERTOS: Vacante.

POZO 5 ACIERTOS: 13 ganadores con premio de más de 24 millones de pesos.

Quini 6: ¿Qué premios se repartieron en el sorteo de este domingo 19 de octubre 2025?

Quini 6 puso en juego otro pozo millonario en el sorteo 3.314 de este domingo 19 de octubre 2025, que quedó vacante en la mayoría de las categorías con seis aciertos.

Sin embargo, se repartieron otros premios. Estos son:

Quini 6: ¿Qué premios se reparten en el próximo sorteo de este miércoles 21 de octubre 2025?

Quini 6 informó oficialmente, en sus canales de redes sociales, que el premio de este miércoles 21 de octubre 2025 se agranda para los apostadores:

El premio será de un pozo estimado de 7.900 millones de pesos.

Se repartirán en el sorteo 3.314 desde las 21:15 de ese día.