¿Estás listo para ganar? Pozo récord de Quini 6 supera los 7 millones este domingo 19 de octubre 25

Quini 6 sortea un pozo millonario esta noche, domingo 19 de octubre 2025, en una nueva jugada que genera alta expectativa. En esta nota, te detallamos a cuánto asciende el premio mayor, los pozos de cada modalidad y toda la información de servicio para que puedas controlar tu boleta y saber si sos el próximo ganador.

Quini 6: ¿De cuánto es el pozo millonario de este domingo 19 de octubre 2025?

Como en cada juego, Quini 6 trae un nuevo pozo millonario este domingo 19 de octubre 2025, estimado en 7.300 millones de pesos, que se llevará el jugador afortunado que haya elegido los seis números ganadores entre el 00 y el 45. Si no sale en el juego principal, se repartirá entre varios apostadores.

El súper pozo millonario de Quini 6 de este domingo 19 de octubre 2025.-

Las apuestas de Quini 6 solo se toman en agencias autorizadas de lotería de todo el país, donde debe otorgarse un ticket al jugador para que después acredite el premio, con un plazo de siete días para su entrega.

Quini 6: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de este domingo 19 de octubre 2025?

Quini 6 sortea desde las 21:15 este domingo 19 de octubre 2025, en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe. La transmisión puede seguirse en vivo por estos canales oficiales:

RTS Santa Fe.

IP Noticias.

Telefe Santa Fe.

Canal 9 de Paraná.

Por streaming, en la cuenta oficial de YouTube.

Quini 6: ¿Qué se juega con el ticket de este domingo 19 de octubre 2025?

Quini 6 tiene tres variantes de juego con el cartón de apuesta inicial, entre los que reparte pozos millonarios. Estas versiones son:

Tradicional.

Revancha.

Siempre Sale.

Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale de Quini 6, es necesario inicialmente haber participado del sorteo Tradicional.