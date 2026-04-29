Río Negro bajo alerta por viento y ráfagas de 100 km/h: ¿cuáles serán las horas más complicadas de este miércoles?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por fuertes vientos que tendrá gran impacto en la provincia de Río Negro. Según el pronóstico, se prevén ráfagas que incluso podrían superar los 100 km/h.

Las horas más complicadas de la alerta por viento

El organismo precisó que en el «área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, pudiendo ser superadas localmente». Las condiciones serán similares a las registradas durante el martes, pero por el momento solo tendrá impacto en la provincia rionegrina.

En el detalle las zonas afectadas, el SMN precisó que son:

Meseta de Pilcaniyeu

Meseta de Ñorquincó

Nueve de Julio

Oeste de El Cuy

Veinticinco de Mayo Conesa

Meseta de Adolfo Alsina

Meseta de San Antonio

Valcheta

En cuanto a las horas más complicadas, estas serán a partir del mediodía y hasta el atardecer. Hacia la noche se prevé una leve mejoría.