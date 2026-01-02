Roca actualizó los precios del estacionamiento medido desde enero de 2026: los nuevos valores

Roca comenzó el año con cambios en el costo del estacionamiento medido. Desde el 1 de enero rigen nuevos valores definidos por el Poder Ejecutivo Municipal para el Servicio de Estacionamiento Medido, que impactan tanto en el uso ocasional como en los abonos.

Cuánto cuesta estacionar en Roca y qué resolvió el Municipio para enero

La actualización se realizó en el marco de la ordenanza 5082/25 y quedó establecida mediante la resolución 2957/25.

Con el nuevo esquema, la media hora tiene un valor de $230. El sistema mantiene la posibilidad de fraccionar el tiempo, una de las características del servicio en la ciudad.

También se modificaron los abonos. El mensual pasó a costar $32.700 y el trimestral $78.700, según el cuadro tarifario vigente desde enero.

El sistema permite pagar por media hora y contratar abonos para uso frecuente.

Para los comerciantes alcanzados por el régimen especial, el abono mensual quedó en $23.300 y el trimestral en $54.200. El beneficio es exclusivo para propietarios de comercios ubicados dentro del radio del estacionamiento medido.

Desde el Municipio indicaron que los ingresos del sistema se destinan a solventar las Becas Municipales.

Además, comunicaron que el Servicio de Estacionamiento Medido cuenta con modalidades digitales para el pago. Con esto, los usuarios pueden gestionar el servicio a través de la aplicación para celulares o mediante el portal web del SEM Roca.