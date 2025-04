Santoral del 11 de abril 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Estanislao de Cracovia

San Estanislao de Cracovia fue un obispo polaco del siglo XI, conocido por su valentía y su defensa de la justicia y los derechos humanos. Nació alrededor del año 1030 en Szczepanów, cerca de Cracovia, en el seno de una familia noble. Después de recibir una educación religiosa, fue ordenado sacerdote y posteriormente se convirtió en obispo de Cracovia en 1072.

Estanislao se destacó por su dedicación pastoral y su compromiso con los más necesitados. Fue un defensor incansable de los derechos de los pobres y oprimidos, y confrontó valientemente al rey Boleslao II, quien había cometido diversos abusos de poder. El enfrentamiento culminó en el asesinato de San Estanislao durante la misa, en la que reprendió al rey por sus acciones injustas.

Su muerte lo convirtió en mártir y su ejemplo inspiró a muchos en Polonia y más allá. Fue canonizado por el Papa Inocencio IV en 1253. Su festividad se celebra el 11 de abril en el calendario litúrgico católico, recordando su vida de santidad y su valiente testimonio de fe y justicia.

Oración a San Estanislao

Ángel de caridad, san Estanislao, me gozo contigo de aquella ardiente llama de amor que conservó siempre elevado y unido a Dios, tu corazón puro e inocente, y te suplico humildemente, me alcances tal fuego divino que consuma todos los afectos terrenos y me inflame tan solo el amor celestial. Amén.