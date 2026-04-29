Respaldo en bloque y puesta en escena: el Gobierno convirtió la defensa de Manuel Adorni en una demostración de fuerza política

El Gobierno selló este miércoles su apoyo pleno a Manuel Adorni. El presidente Javier Milei, su hermana Karina, todos los ministros y el asesor Santiago Caputo pusieron el cuerpo en la sesión informativa de la Cámara de Diputados para bancar al jefe de Gabinete. La Casa Rosada exhibió un respaldo sin fisuras ni ausencias, y dejó en claro que el funcionario investigado por posible enriquecimiento ilícito está firme en el cargo.

El apoyo pleno de Javier Milei y todo el Gabinete a Manuel Adorni

Adorni llegó al Congreso cerca de las 8:45 y fue directo al despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem. Como si de un partido de fútbol se tratara, en esas oficinas “concentró” todo el equipo: Milei y la plana mayor del Gobierno se sumaron para arengar al jefe de Gabinete. El área de prensa oficialista se encargó de difundir fotos donde el funcionario intercambiaba abrazos con cada uno de sus colegas.

Hubo asistencia perfecta del Gabinete: estuvieron Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), que fue el último en llegar.

Pero también se sumaron, tanto en el despacho de Menem como en el recinto, la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal; y los asesores Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem. Caputo y Bullrich compartieron balcón: el primero quedó escondido tras un cortinado.

Adorni ingresó al recinto pasadas las 10.30 en medio de aplausos del bloque libertario y de los invitados que coparon las tres bandejas. “¡Deslomado!”, gritó el diputado Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda), quien más tarde protagonizó un cruce con Milei.

Mientras Adorni se acomodaba en su silla, el presidente subía las escaleras hacia los balcones. En el trayecto, protagonizó un violento cruce con la prensa: le gritó “chorros” y “corruptos” a los periodistas que se apostaban en los pasillos. Una escena similar se repitió en la retirada. “Suficiente”, contestó Milei cuando le preguntaron si lo satisfacían las explicaciones de Adorni.

El jefe de Estado ingresó finalmente al recinto mientras se entonaba el Himno Nacional y Lilia Lemoine, una de las principales espadas libertarias, izaba la bandera. “¡Presidente, presidente!”, corearon los libertarios cuando lo vieron sentado. Milei aplaudió varios pasajes del discurso de Adorni y protagonizó dos cruces con la oposición.

El primero fue con Aldo Leiva, excombatiente de Malvinas y uno de los diputados más singulares de Unión por la Patria. Todo comenzó cuando el legislador chaqueño se acercó hacia el estrado para entregarle a Adorni un cartel que decía “Preguntas simples: ¿Las propiedades? ¿Los viajes? ¿Los números? ¿$Libra?”.

Enseguida, los diputados libertarios Lilia Lemoine y Lisandro Almirón salieron disparados de sus bancas y corrieron a sacarle el papel. Leiva subió la apuesta: cruzó el recinto, se dirigió al palco de Milei y alzó otro cartel que rezaba: “Todo muy claro, menos las explicaciones”. El presidente intentó ponerse los lentes para leerlo, aunque finalmente desistió. “A vos no te da la cabeza”, le dijo finalmente a Leiva.

El otro cruce fue con los diputados del Frente de Izquierda, que se sientan justo abajo del palco central. “¡Cómplice del genocidio palestino, que se abraza con el criminal de guerra Netanyahu!”, le gritó Nicolás Del Caño. El presidente contestó que “no escuchaba”. “Escuchás muy bien”, respondió Myriam Bregman. “¡Ustedes son los asesinos!”, remató finalmente Milei.

Esos cruces no llegaron a descontrolar la sesión. Aunque la izquierda arengaba desde sus bancas (Néstor Pitrola agitó un cartel de “Juicio político ya”), Unión por la Patria mantuvo la calma. Los diputados kirchneristas se mordieron la lengua para no darle excusas a Adorni para una retirada anticipada. Salvo por el gesto de Leiva, que fue levemente reprendido por el jefe de la bancada, Germán Martínez.

Pulgares en alto, Milei compartió palco con Karina (quien también recibió una ovación de la platea violeta) y los ministros Pettovello, Caputo y Quirno. El titular del Palacio de Hacienda recibió una mención especial de Adorni y Milei giró sobre su asiento para abrazarlo.

En otro de los balcones se ubicó el hermano de Adorni, el diputado bonaerense Francisco Adorni. En un lugar contiguo, la legisladora porteña Pilar Ramírez, del círculo íntimo de Karina Milei. También se dieron cita senadores nacionales de La Libertad Avanza como Agustín Monteverde, María Emilia Orozco, Bruno Olivera, Juan Cruz Godoy y Juan Carlos Pagotto, además de Bullrich.

Milei y su séquito se retiraron del recinto ni bien Adorni concluyó su informe inicial, que leyó a lo largo de más de una hora. Antes de irse, el presidente volvió a ser aclamado por legisladores e invitados, y aprovechó el clima de fervor para dedicarle a la oposición un ademán provocador con su brazo, propio de un domador de toros.

En la previa hubo algunas “perlitas”. El socialista Esteban Paulón, quien suele dar golpes de efecto en las sesiones, se aferró a la recomendación de Martín Menem (“Compren pochoclos”, aconsejó) y llegó al recinto con delantal y pochoclera. Empezó a repartir bolsitas de pochoclos entre los diputados y hasta le ofreció una al titular de la Cámara, pero no aceptó.

Otro diputado, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) llevó al recinto un antialérgico. «Para Toto, Karina, Lugones y los ministros que siempre tuvieron alergia al Congreso… y nunca vinieron a brindar informes y respuestas. A ver si justo hoy, que decidieron aparecer, les agarra un brote de alergia», ironizó.

Corresponsalía Buenos Aires