GNL: Qué empresas pujan por la obra clave para el gasoducto de Southern Energy

Southern Energy (SESA) anunciará inminentemente cual será la alianza de empresas que gane la licitación para realizar las obras del gasoducto de 478 kilómetros que partirá desde Vaca Muerta, atravesando el ancho de Río Negro para conectar con el Golfo San Matías. Es parte fundamental del proyecto para la exportación de gas natural licuado (GNL) que lleva adelante el consorcio.

El gasoducto contará con una inversión total de 1.300 millones de dólares, dividiéndose en tres tramos de 36 pulgadas y una planta compresora, para optimizar el transporte del gas a lo largo de su recorrido. Los caños para su construcción son proporcionados por la firma india Welspun, que en enero le ganó la puja a Techint por la licitación.

SESA está integrado por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar (10%). Se espera que la construcción del ducto comience a mediados de este año. con un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que debería estar operativo para 2028.

¿Cuáles son las empresas que compiten por la obra?

Son tres las alianzas que compiten por la construcción del gasoducto, clave para el proyecto exportador: Víctor Contreras-Sicim, Techint-Sacde y Pumpco-Bonatti-Contreras Hermanos.

La delantera la lleva el consorcio de Víctor Contreras-Sicim, que presentó la oferta más económica más competitiva: de aprobarse la presentación de las garantías, lograría quedarse con el tramo completo, según La Nación. Víctor Contreras es una importante constructora nacional de ductos, mientras que Sicim es una compañía italiana que cuenta con proyectos en todo el mundo, pero sin presencia directa en el país hasta el momento.

Su oferta habría desplazado a la alianza Techint-Sacde, que a priori se trata el principal candidato, estando a cargo de varias de las principales obras de infraestructura energética en el país. Cuenta con la ventaja de estar a cargo de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que sigue un recorrido similar al del gasoducto de SESA.

En enero, el Techint perdió la licitación por la provisión de caños a través de su subsidiaria Tenaris frente a la india Welspun, en una definición que despertó denuncias del grupo por dumping y generó críticas del gobierno nacional dirigidas hacia su CEO, Paolo Rocca. Por su parte, Sacde es una de las responsables de instalar una de las estaciones de bombeo del oleoducto VMOS.

También queda por detrás la presentación de Pumpco-Bonatti-Contreras Hermanos. A pesar de que la Pumpco (controlada por Jorge y Alejandro Mas, dueños del Inter Miami) es una de las principales constructoras en la industria hidrocarburífera en Estados Unidos, acumula múltiples derrotas en distintas licitaciones en el país.

Las demás compañías que integran esta Unión Transitoria de Empresas (UTE) son la italiana Bonatti, con presencia en otros países de la región y que busca ingresar al país, y Contreras Hermanos, una constructora nacional.

Por otro lado, para la planta compresora las empresas interesadas presentaron sus ofertas por separado. En este caso, la principal candidata a ganar la puja sería la neuquina OPS, que, a pesar de no tener la propuesta más económica, contarías con las garantías más sólidas. También se presentan Sacde, Pecom, Contreras Hermanos y Víctor Contreras.

La hoja de ruta del proyecto de Southern Energy

El proyecto de exportación de GNL de SESA contará con dos buques de licuefacción. El primero en operar será el Hilli Episeyo, en el segundo semestre de 2027, mientras que el segundo será MKII, que comenzará sus operaciones a finales de 2028.

Con ambas en funcionamiento, la Argentina contará con la capacidad para exportar 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Con ese volumen garantizado durante todo el año, el proyecto alcanzará la rentabilidad esperada.

El consorcio recientemente logró firmar un contrato con la compañía alemana SEFE (Securing Energy for Europe), tratándose del mayor acuerdo de venta de GNL de Argentina al exterior, tanto en términos de volumen como de plazo: la operación establece la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante un período de 8 años.