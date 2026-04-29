Manejaba alcoholizado, cruzó de carril y mató a un hombre camino a El Cóndor: pidieron 4 años de prisión

El juicio por elsiniestro vial fatal ocurrido en la Ruta Provincial N° 1, a pocos kilómetros de Viedma, avanzó este martes con la audiencia de cesura en una causa calificada como «homicidio culposo» contra Federico Ignacio Navarré, acusado de provocar la muerte de Luis Felicindo Alan.

En esta instancia, las partes expusieron sus pedidos de pena ante el tribunal integrado por los jueces Georgina Amaro, Marcelo Juan Enrique Chironi y Adrián Miguel Dvorzak, que será el encargado de definir la condena en los próximos días.

Una madrugada en la Ruta 1 que terminó en tragedia

El hecho ocurrió el 11 de agosto de 2024, cerca de las 4:20 de la madrugada, cuando Navarré conducía en dirección Viedma–El Cóndor. A la altura del kilómetro 8,980 invadió el carril contrario y chocó de frente contra una Renault Duster en la que viajaban Alan, de 55 años, y su hija Victoria.

Como consecuencia del impacto, el hombre murió y la joven resultó herida.

Según la investigación, el imputado manejaba con un nivel de alcoholemia de entre 2,02 y 2,17 gramos por litro de sangre.

Los pedidos de pena

Durante los alegatos, la fiscalía representada por Francisco Marano y Sofia Lento solicitó una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva y la inhabilitación para conducir por siete años.

El fiscal sostuvo que no se trató de un hecho aislado y remarcó la gravedad de la conducta. «No fue una distracción ni un accidente, sino una conducta persistente«, planteó.

Además, puso el foco en el impacto que el hecho tuvo en la familia de la víctima, especialmente en su esposa y su hija, quien, según se expuso en la audiencia, presenta secuelas psicológicas tras el choque.

Por su parte, la querella encabezada por Damián Torres junto a Claudia Pichiñán insistió en una condena de cumplimiento efectivo y solicitó cuatro años de prisión, además de ocho años de inhabilitación para conducir y una reparación económica. En su exposición, remarcaron la gravedad del caso, el nivel de alcoholemia y la conducta del imputado antes y después del siniestro.

Sostuvieron que el hecho no puede analizarse como un episodio aislado y apuntaron a la secuencia previa al impacto: «No podemos mandarle un mensaje a la sociedad sin que sea una pena de prisión efectiva. La escala penal es de 3 a 6 años. Navarré tenía más de 2,02 miligramos de alcohol en sangre, que es el doble que puso el legislador para multar la alcoholemia».

También cuestionaron la conducta posterior al siniestro y la falta de contacto con la familia en los momentos críticos: «Pedimos cuatro años de prisión efectiva por los precedentes, la inhabilitación para conducir por ocho años y que se indemnice 100 millones de pesos y un embargo de su patrimonio. Solicito la aplicación del artículo 29 del Código Penal, por el daño económico causado. Navarré tiene que cumplir una pena efectiva como una pena justa».

La postura de la defensa

En contraposición, la defensa, a cargo de Marcelo Manuel Maza y Diego Luciano Perdriel, solicitó una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación para conducir por siete años.

Argumentaron que, si bien el hecho es grave, no presenta elementos excepcionales que justifiquen una condena de cumplimiento efectivo.

También señalaron que el imputado intentó reparar el daño en instancias previas y manifestar su arrepentimiento.

El pedido de disculpas

Durante la audiencia, Navarré hizo uso de su derecho a declarar y pidió perdón a la familia de la víctima. «Sé que el daño que causé es irreparable. No tendría que haberme subido al auto», expresó.

También aseguró que tras el hecho dejó de consumir alcohol y de conducir, y que inició tratamientos psicológicos.

La audiencia de cesura es la etapa en la que se analizan agravantes y atenuantes antes de fijar la pena. Con esta instancia finalizada, el tribunal quedó en condiciones de dictar sentencia. La resolución se dará a conocer en los próximos días a través de la Oficina Judicial.