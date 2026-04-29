Rige la prohibición para los limpiavidrios en Neuquén

Las personas que limpian vidrios se retiraron del centro a otras esquinas con semáforos en la zona de los barrios del este y oeste (foto Matías Subat)

La municipalidad promulgó la ordenanza sancionada el jueves en el Deliberante con la que se prohibió la actividad de los limpiavidrios en Neuquén, en tanto aún no se determinó qué área se ocupará de instrumentar la vigilancia de las esquinas con semáforos. Trabajan en la reglamentación, se informó. Harán efectiva la prohibición, se informó desde Jefatura de Gabinete.

«Mañana saldrá el área de comercio, de tránsito y la policía y alguno de las áreas de capacitación o del equipo interdisciplinario de la secretaría de Turismo y Desarrollo», dijo la jefa de Gabinete, Maria Pasqualini, al ser consultada por la reglamentación de la ordenanza.

Agregó que «se hará una comunicación directa de que está prohibido y se tienen que retirar».

Recordó que la comuna está habilitada para aplicar las multas tanto a quien limpie los vidrios como a las conductoras o conductores que lo permitan. «Acá hay que ser efectivos, hace dos semanas que lo venimo comunicando: comienza el retiro de los materiales que utilizan y todo», reafirmó.

La multa quedó en un mínimo de 17.520 pesos hasta 350.000 pesos para quienes sean interceptados en la tarea, mientras que los conductores también deberán pagar hasta 262.800 pesos por acceder.

Pasqualini recordó que las personas que piden dinero en las esquinas de la ciudad «están censados» y que sabían que «no había oportunidad» de continuidad. Informó que a nueve personas se les dio turno de capacitación y que fueron a entrevistas. «Tenemos que dar respuestas también a las denuncias que llegaron al 147, de que fueron violentados», justificó.

Destacó que la limpieza de parabrisas a cambio de un dinero para sobrevivencia se realiza no sólo en el centro, sino que han sido denunciados por los vecinos en la ruta, a la altura de Valentina o sobre la calle Bahía Blanca. «Tenemos responsabilidad de escuchar a los vecinos», sostuvo.

«Se terminó el tiempo»

«Se terminó el tiempo, ni la policía ni los inspectores de comercio ni de tránsito podrían hacer otra acción más intimidatoria (para que salgan) porque no estaba publicada, mañana saldrán a hacer el recorrido porque es efectiva», adelantó Pasqualini.

La jefa de Gabinete participaba hoy de la Feria del Libro en Buenos Aires, donde el intendente estará en una mesa en la que se desarrollará la temática de ciudades inteligentes, de la que Neuquén capital forma parte.

Pasqualini aclaró que muchas de las personas que piden a cambio de la limpieza se anotaron en las capacitaciones después de que se hizo la conferencia de prensa en conjunto con el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

«Comenzaremos a trabajar en la reglamentación, que es algo interno y donde dejaremos por escrito cómo es el programa y cómo son las áreas intervinientes. El equipo interdisciplinario de la secretaría que conduce Diego Cayol, seguramente estará involucrada porque fueron quienes intervinieron en el relevamiento. Otras áreas, tendremos también la responsabilidad, lo importante es que ya fue aplicada y está efectiva», finalizó.