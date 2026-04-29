“La paciencia tiene límites”: Irán amenazó con un ataque inédito por los buques retenidos en Ormuz

Irán advirtió este miércoles sobre una “acción militar práctica y sin precedentes” contra Estados Unidos tras la incautación de buques petroleros iraníes en aguas internacionales. El conflicto se concentra en el estrecho de Ormuz, la vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

La cadena estatal Press TV informó que las fuerzas armadas iraníes consideran que “la paciencia tiene límites” y sostienen que será necesaria una “respuesta punitiva” si continúa el bloqueo naval estadounidense.

Irán habló de una “acción militar sin precedentes” tras la incautación de buques

Según una fuente de seguridad citada por Press TV, la “obstinación y el delirio” de Estados Unidos podrían derivar en una respuesta militar iraní. El reporte indicó que Teherán considera que las acciones estadounidenses son “similares al bandidaje marítimo”.

El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó que la incautación de los barcos constituye “coacción ilegal e injerencia en el comercio legal”. También calificó el operativo estadounidense como “piratería marítima” en una carta enviada al Consejo de Seguridad.

Irán amenazó a los Estados Unidos.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, confirmó en una publicación en X la incautación de los buques MT Majestic y MT Tiffany. También señaló que Estados Unidos tomó el control de 3,8 millones de barriles de petróleo iraní transportados por ambas embarcaciones.

Estados Unidos mantiene restricciones navales sobre Irán en el estrecho de Ormuz desde abril, luego del fracaso de las negociaciones realizadas en Islamabad, capital de Pakistán. Las conversaciones se desarrollaron el 11 y 12 de abril, sin alcanzar acuerdos entre Washington y Teherán.

El alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel entró en vigencia el 8 de abril después de 40 días de enfrentamientos. El conflicto había comenzado el 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques sobre Teherán y otras ciudades iraníes.

Los bombardeos provocaron la muerte de Ali Khamenei, altos mandos iraníes y civiles. Luego de esos ataques, Irán respondió con misiles y drones sobre Israel y bases estadounidenses en Medio Oriente, además de reforzar el control estratégico sobre el estrecho de Ormuz.