Uno de los arrestados tras el robo frustrado en Roca estaba prófugo de la Justicia: Weretilneck habló del operativo

El operativo en la zona rural permitió capturar a dos sospechosos y confirmar que uno de ellos tenía pedido de captura vigente.

Un violento intento de robo ocurrido en el barrio Stefenelli de Roca terminó con dos hombres detenidos, entre ellos un prófugo de la Justicia federal, luego de una persecución que se extendió por la zona de chacras y que incluyó disparos, choques contra móviles policiales y el secuestro de un arma de fuego.

Después de la persecución policial que el martes mantuvo en alerta a vecinos de Roca, se confirmó que uno de los dos hombres detenidos era un prófugo de la Justicia federal. Se trata de Carlos Alberto Bustamante, alias «Chupilca», quien había sido condenado a 35 años de prisión y no había regresado de una salida transitoria.

El hecho comenzó cerca de las 10:20, cuando un vecino alertó al 911 por movimientos sospechosos en una vivienda de calle Los Sauces al 1700. Según la información oficial, varias personas cargaban dos cajas fuertes en una camioneta Fiat Strada.

Cuando el primer móvil llegó al lugar, los sospechosos intentaron escapar y embistieron el patrullero. En medio de la maniobra, una de las cajas fuertes cayó sobre la calle. Lejos de detenerse, los ocupantes del vehículo comenzaron a disparar contra los efectivos y huyeron por calles rurales hacia el sector de chacras.

El bloqueo final en la zona rural

El momento decisivo ocurrió cuando dos mujeres policías de la Comisaría 48 colocaron una camioneta oficial para impedir el paso. La Fiat Strada impactó de frente contra el vehículo policial y los sospechosos intentaron continuar a pie entre las chacras.

Uno de los hombres, de 38 años, fue reducido en el lugar. El segundo, de 21, fue localizado a pocos metros. Durante el procedimiento se secuestró una pistola calibre 9 milímetros.

Las dos uniformadas que participaron del bloqueo fueron trasladadas al hospital por lesiones producto del choque, aunque quedaron fuera de peligro.

Bustamante tenía pedido de captura vigente luego de haber violado el control electrónico que portaba y haber sido declarado en rebeldía.

El mensaje de Weretilneck en redes

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se refirió al procedimiento a través de sus redes sociales y resaltó el accionar de la fuerza provincial.

«La Policía de Río Negro detuvo a un prófugo«, escribió el mandatario al dar a conocer la identidad del sospechoso. Además, remarcó que «el operativo cerrojo funcionó» y sostuvo: «En Río Negro hay una decisión clara: el que delinque, no tiene lugar«.

El gobernador también puso el foco en la actuación de dos mujeres policías que participaron del cierre del operativo. «Quiero destacar especialmente a dos mujeres policías que bloquearon la fuga con decisión y resultaron heridas. Hoy están fuera de peligro«, señaló.