Santoral del 16 de agosto 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Roque

San Roque, también conocido como San Roque de Montpellier, fue un santo cristiano nacido en el siglo XIV en Montpellier, Francia. Nacido en una familia noble, dedicó su vida al servicio de los enfermos durante la epidemia de peste bubónica.

Después de la muerte de sus padres, San Roque vendió todas sus posesiones y se dedicó a cuidar a los enfermos en Italia. Según la tradición, San Roque también contrajo la peste bubónica, pero milagrosamente sobrevivió y continuó ayudando a los enfermos.

San Roque es comúnmente representado mostrando la herida de la peste bubónica en su muslo, a menudo acompañado de un perro que le trajo comida mientras estaba enfermo. Se le considera el patrón de los enfermos de peste, los cirujanos, los hospitales y los perros.

La festividad de San Roque se celebra el 16 de agosto en el calendario litúrgico católico. Es recordado y venerado por su dedicación al cuidado de los enfermos y su intercesión en casos de enfermedad.

Cómo pedirle a San Roque: esta es la oración

Para hacerle un pedido a San Roque, la oración es la siguiente:

Santo, piadoso, que a muchos enfermos de pestes ayudaste, San Roque.

Que gracias a la misericordia de Dios, obraste milagros, en quienes en tu poder sanador creyeron.

Te imploro, con sincera humildad, ayúdame a que mi perro y fiel amigo (nombre de la mascota)

se salve de la enfermedad, que lo tiene en gran medida debilitado, haz, excelso y sensible santo.

San Roque, que a los perros amaste tanto, que mi perro sane y vuelva a correr tan alegre como siempre.

Amén.