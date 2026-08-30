Escándalo por la fortuna de Tini Stoessel: el sorpresivo gesto de Antonela Roccuzzo y Messi

El escándalo financiero que enfrenta Tini Stoessel con su padre y exmánager, Alejandro Stoessel, sumó un capítulo impensado con protagonistas de nivel mundial. En medio de la auditoría que reveló que la cantante no tiene acceso a la fortuna de 70 millones de dólares que generó en 15 años de carrera, la familia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo apareció en escena para ofrecerle un salvavidas profesional.

Roccuzzo fue la encargada de presentarle a Tini a su propio equipo jurídico-financiero externo. Se trata del bufete de élite que maneja la estructura comercial, los derechos de imagen y los contratos de sponsoreo de la familia Messi alrededor del globo.

Mapeo del rescate: cómo operará el nuevo equipo en la carrera de Tini

La intervención del entorno de la Pulga no es un simple consejo amigable, sino una reestructuración profunda para desplazar las sociedades familiares de su padre y su hermano Francisco.

El nuevo staff profesional ya trabaja en puntos críticos:

Rediseño de contratos: modificación de los convenios de cesión de marcas, derechos de imagen y autorizaciones publicitarias.

modificación de los convenios de cesión de marcas, derechos de imagen y autorizaciones publicitarias. Cobro de regalías y shows: reorganización del flujo de dinero de sus futuras giras y álbumes para que tributen e ingresen directamente a una nueva estructura bajo gestión profesional externa.

reorganización del flujo de dinero de sus futuras giras y álbumes para que tributen e ingresen directamente a una nueva estructura bajo gestión profesional externa. Control patrimonial: blindaje de activos bancarios para garantizar que la artista tenga firma autorizada y manejo directo de sus ingresos sin tutelajes ni intermediarios.

La conexión con Rodrigo De Paul y la defensa de su madre

La decisión de Antonela Roccuzzo responde a la sólida experiencia que construyó administrando su propia imagen comercial como rostro de marcas internacionales. «Está muy bien que Antonela abarque a Tini y a un amigo de la familia como Rodrigo De Paul. Van a ser los que van a tomar el control de su patrimonio», revelaron en la señal televisiva al analizar el cruce entre ambas figuras.

Por su parte, Mariana Muzlera, madre de la cantante, rompió el silencio para respaldar públicamente la decisión de su hija de tomar las riendas de sus finanzas. La investigación contable —que se desencadenó cuando a Tini le rebotó una tarjeta de crédito al intentar comprar una cartera y las notificaciones bancarias llegaron al teléfono de sus padres— derivó en un reordenamiento administrativo definitivo que cuenta con el sello de garantía de los Messi.