Puma Energy presenta Cleantec: su nueva tecnología de limpieza para motores de alto rendimiento

Puma Energy, la empresa líder en el mercado global de energía, presentó su nueva generación de aditivos Cleantec y Cleantec PRO, una innovación exclusiva diseñada para proteger el motor de la formación de depósitos de carbón durante la combustión, gracias a su capacidad detergente, reduciendo la fricción, el desgaste y asegurando una combustión más limpia y eficiente.

«Con el lanzamiento de Cleantec, Puma Energy reafirma su compromiso con la vanguardia tecnológica. No sólo estamos presentando un nuevo aditivo, sino una solución integral con certificación internacional TOP TIER que garantiza que nuestros clientes accedan a un combustible que maximiza el rendimiento y la vida útil de sus motores”, destacó Alejandro Barón, gerente de Marketing de Puma Energy para Latam.

Esta nueva tecnología, que ya está disponible en toda la red de estaciones de servicio del país, cuenta con la prestigiosa certificación internacional TOP TIER, avalada por las principales terminales automotrices del mundo por su capacidad superior de detergencia.

Con esta iniciativa, Puma Energy ratifica su rol de liderazgo en el mercado, brindando a sus clientes una solución de excelencia que no sólo optimiza el combustible, sino que transforma el cuidado integral del motor.

La nueva familia Cleantec se integra a la línea de naftas de Puma Energy, ofreciendo dos niveles de especialización:

Cleantec: Presente en las naftas Súper, proporciona una limpieza constante, protege contra la corrosión y mejora el arranque en frío.

Cleantec PRO: Una fórmula exclusiva para la Nafta Premium que cuenta con un 50% más de capacidad de detergente. Esta versión de alto desempeño es capaz de remover el 100% de los depósitos acumulados en el motor con tan solo el llenado de dos tanques, restaurando la eficiencia original del vehículo.

El uso de este combustible se traduce en una inversión en el vehículo por las siguientes razones:

Restauración de la eficiencia: Al limpiar el motor, se recupera el rendimiento original y se evita el aumento innecesario del consumo.

Mayor vida útil: La reducción de la fricción y la limpieza de residuos prolongan la durabilidad del motor.

Limpieza activa: Retira los depósitos de carbón acumulados en pistones, válvulas e inyectores.

Prevención: Evita la formación de nuevos residuos, manteniendo el motor limpio por más tiempo.

Protección: Ofrece protección contra la corrosión y reduce el desgaste de las piezas internas.