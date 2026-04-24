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Sociedad

Capacitan a emprendedores gastronómicos para profesionalizar su negocio en Bariloche

El programa "Cocinar para Crecer" es impulsado por Camuzzi junto al municipio.

Redacción

Por Redacción

Emprendedores se capacitan para profesionalizar sus negocios de gastronomía. Foto: Gentileza

Emprendedores se capacitan para profesionalizar sus negocios de gastronomía. Foto: Gentileza

«Cocinas para crecer» es el programa que en Bariloche capacita a emprendedores para desarrollarse en gastronomía y profesionalizar su negocio.

La iniciativa impulsada por Camuzzi cumple la segunda edición en la ciudad andina y comenzará la novena en Mar del Plata.

En Bariloche junto a la secretaría de Producción y Empleo se acompañó a 30 emprendedores gastronómicos locales provenientes de contextos de vulnerabilidad social y continuarán formándose este año a nuevos participantes para que puedan impulsar sus negocios a través del aprendizaje de valiosas herramientas.

El programa tiene por objetivo capacitar a emprendedores que buscan desarrollarse en el sector de la gastronomía, en pos de impulsar su desarrollo social y económico, con la profesionalización de sus negocios.

Los participantes contarán con una formación integral, a través de instancias teóricas y prácticas, que incluirá una variedad de módulos de capacitación en áreas como repostería, harinas, conservas, pastas y salsas artesanales, panes y pizzas, y carnes.

Además, se brindarán herramientas clave de informática para emprendedores y técnicas para comunicar exitosamente los negocios, entre otras temáticas a abordar.

La cursada culminará con una muestra en la cual los participantes presentarán sus platos y, en el evento de cierre, recibirán sus certificados y equipamiento como capital semilla para crecer en sus proyectos.

Los participantes tendrán el acompañamiento de distintos actores del sector público, privado y de la sociedad civil, quienes les brindarán herramientas y recursos para fortalecer sus habilidades y fomentar la incorporación de nuevas capacidades para potenciar sus condiciones de empleabilidad, a través de la puesta en marcha de su emprendimiento y su desarrollo sostenido.

“Con la segunda edición de ‘Cocinas para Crecer’ en Bariloche reafirmamos nuestro compromiso de generar oportunidades concretas de desarrollo local. Apostamos a seguir acompañando a emprendedores gastronómicos en la profesionalización de sus proyectos, brindándoles herramientas teóricas y prácticas y redes de apoyo que les permitan sostener sus iniciativas en el tiempo”, expresó Rodrigo Espinosa, director de Relaciones Institucionales de Camuzzi.

Autoridades de la empresa y la secretaria de Producción y Empleo, Silvia Ferrari, participaron del nuevo lanzamiento esta semana.


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"Cocinas para crecer" es el programa que en Bariloche capacita a emprendedores para desarrollarse en gastronomía y profesionalizar su negocio.

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