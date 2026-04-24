Capacitan a emprendedores gastronómicos para profesionalizar su negocio en Bariloche

«Cocinas para crecer» es el programa que en Bariloche capacita a emprendedores para desarrollarse en gastronomía y profesionalizar su negocio.

La iniciativa impulsada por Camuzzi cumple la segunda edición en la ciudad andina y comenzará la novena en Mar del Plata.

En Bariloche junto a la secretaría de Producción y Empleo se acompañó a 30 emprendedores gastronómicos locales provenientes de contextos de vulnerabilidad social y continuarán formándose este año a nuevos participantes para que puedan impulsar sus negocios a través del aprendizaje de valiosas herramientas.

El programa tiene por objetivo capacitar a emprendedores que buscan desarrollarse en el sector de la gastronomía, en pos de impulsar su desarrollo social y económico, con la profesionalización de sus negocios.

Los participantes contarán con una formación integral, a través de instancias teóricas y prácticas, que incluirá una variedad de módulos de capacitación en áreas como repostería, harinas, conservas, pastas y salsas artesanales, panes y pizzas, y carnes.

Además, se brindarán herramientas clave de informática para emprendedores y técnicas para comunicar exitosamente los negocios, entre otras temáticas a abordar.

La cursada culminará con una muestra en la cual los participantes presentarán sus platos y, en el evento de cierre, recibirán sus certificados y equipamiento como capital semilla para crecer en sus proyectos.

Los participantes tendrán el acompañamiento de distintos actores del sector público, privado y de la sociedad civil, quienes les brindarán herramientas y recursos para fortalecer sus habilidades y fomentar la incorporación de nuevas capacidades para potenciar sus condiciones de empleabilidad, a través de la puesta en marcha de su emprendimiento y su desarrollo sostenido.

“Con la segunda edición de ‘Cocinas para Crecer’ en Bariloche reafirmamos nuestro compromiso de generar oportunidades concretas de desarrollo local. Apostamos a seguir acompañando a emprendedores gastronómicos en la profesionalización de sus proyectos, brindándoles herramientas teóricas y prácticas y redes de apoyo que les permitan sostener sus iniciativas en el tiempo”, expresó Rodrigo Espinosa, director de Relaciones Institucionales de Camuzzi.

Autoridades de la empresa y la secretaria de Producción y Empleo, Silvia Ferrari, participaron del nuevo lanzamiento esta semana.