Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz para este miércoles 28 de enero en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar nuevas salidas en baja tensión para abastecer nuevas demandas y remodelar una línea de baja tensión. Los sectores que alcanzará y horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará parte del centro de la capital. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Los cortes de luz programados en Neuquén este miércoles 28: zonas y horarios
CALF indicó que el corte programado para este miércoles 28 será de la siguiente forma:
- De 7.00 a 11.30: en el cuadrante conformado por las calles Mitre, Félix San Martín, Río Negro y Santa Cruz. El motivo del corte será para realizar nuevas salidas en baja tensión para abastecer nuevas demandas.
- De 7.30 a 8.30 y de 12.30 a 13.30: en la estación central de rebombeo Mari Menuco EPAS, en el área de servicios de Parque Industrual. El corte se lleva a cabo por la remodelación de la línea de distribución de media tensión y para colocar equipo de maniobras automático.
Comentarios