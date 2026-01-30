ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este domingo 1 de febrero

La interrupción en el servicio eléctrico será para remodelar líneas de distribución por ampliación de red troncal. Los sectores que alcanzará y horarios a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

Las obras están autorizadas por el órgano de control municipal. Foto: Cecilia Maletti.

Las obras están autorizadas por el órgano de control municipal. Foto: Cecilia Maletti.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz en la ciudad este domingo. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén este domingo 1: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este domingo 1 será de la siguiente forma:

  • De 6.00 a 13.00: desde Alcorta a T. Planas, entre Soldado Desconocido y Leguizamón
    El motivo del corte será para remodelar líneas de distribución por ampliación de red troncal

Para evitar inconvenientes, CALF recomienda tomar las precauciones necesarias. Los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas.


Temas

CALF

Corte de luz

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz en la ciudad este domingo. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios