Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este domingo 1 de febrero

Las obras están autorizadas por el órgano de control municipal. Foto: Cecilia Maletti.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz en la ciudad este domingo. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén este domingo 1: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este domingo 1 será de la siguiente forma:

De 6.00 a 13.00: desde Alcorta a T. Planas, entre Soldado Desconocido y Leguizamón

El motivo del corte será para remodelar líneas de distribución por ampliación de red troncal

Para evitar inconvenientes, CALF recomienda tomar las precauciones necesarias. Los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas.