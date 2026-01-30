Río Negro “corrió el alambrado” y ya tiene cinco áreas que encaran Vaca Muerta

Uno de los nuevos pozos de Phoenix Global Resources con destino a Vaca Muerta en Río Negro da niveles récord de producción.

La formación Vaca Muerta es hoy el motor energético del país, pues aporta cerca del 70% del gas y del petróleo que se extrae. En su auge, la frontera este de Vaca Muerta ya “corrió el alambrado” dejando atrás Neuquén para expandirse en Río Negro en donde ya son cinco las áreas con objetivos en el shale y siete los pozos que, además, entregan una alta producción.

Pese a que muchas personas creen que Vaca Muerta se extiende hasta La Pampa, en realidad la roca madre no tiene tal extensión y por eso hay un punto clave: el meridiano 10.

Se trata de la división política entre Neuquén y Río Negro que va desde San Patricio del Chañar a Octavio Pico, en términos de municipios neuquinos. La porción lindante con este meridiano de Río Negro sí tiene debajo a Vaca Muerta, es precisamente allí en donde se están concentrando los nuevos desarrollos.

Los dos primeros bloques en lograr permisos de exploración no convencional fueron Confluencia Sur y Confluencia Norte, ubicados precisamente a la altura de San Patricio del Chañar, pero del otro lado del alambrado.

En manos de Phoenix Global Resources (PGR) están en estas áreas los 7 pozos que tiene Río Negro hacia Vaca Muerta y que aportan cerca de 8.900 barriles por día.

La firma Capex tiene el tercer permiso otorgado, por el bloque Cinco Saltos Norte, ubicado justo al lado de las áreas de PGR y en donde la empresa deberá hacer un pozo durante este año.

Un poco al norte, está la única concesión no convencional dada por Río Negro. El área es Loma Guadalosa y la operadora es Pan American Energy (PAE), en alianza con TanGo Energy que era la titular de la concesión convencional.

Mientras que esta semana PAE también obtuvo el permiso exploratorio de Cinco Saltos Sur, un área emplazada en esta misma zona, justo sobre el lago Pellegrini y en donde también se comprometió un pozo exploratorio.