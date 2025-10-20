Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este martes 21 de octubre
La interrupción en el servicio eléctrico será por tareas de cambio de equipo, mantenimiento y remodelación de líneas. Los horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz que abarcará a un sector de la ciudad este martes. La interrupción tendrá diverso impacto y alcanzará tres puntos distintos. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Los cortes de luz programados en Neuquén este martes: zona y horarios
CALF indicó que el corte programado para este martes 21 de octubre será de la siguiente forma:
- De 7.30 a 12.30: Bº Cooperativa Patagonia, Sector Yupanqui y Espartaco. Será por un cambio en la subestación transformadora.
- De 8.00 a 10.00: Gatica 500. Mantenimiento y remodelación de líneas de baja tensión.
- De 14.00 a 16.00: Brown 145. Remodelación de líneas de baja tensión.
