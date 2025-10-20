ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este martes 21 de octubre

La interrupción en el servicio eléctrico será por tareas de cambio de equipo, mantenimiento y remodelación de líneas. Los horarios a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

CALF informó sobre un corte de luz en Neuquén capital.

CALF informó sobre un corte de luz en Neuquén capital.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz que abarcará a un sector de la ciudad este martes. La interrupción tendrá diverso impacto y alcanzará tres puntos distintos. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Los cortes de luz programados en Neuquén este martes: zona y horarios

CALF indicó que el corte programado para este martes 21 de octubre será de la siguiente forma:

  • De 7.30 a 12.30: Bº Cooperativa Patagonia, Sector Yupanqui y Espartaco. Será por un cambio en la subestación transformadora.
  • De 8.00 a 10.00: Gatica 500. Mantenimiento y remodelación de líneas de baja tensión.
  • De 14.00 a 16.00: Brown 145. Remodelación de líneas de baja tensión.

Temas

CALF

Cortes de luz

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz que abarcará a un sector de la ciudad este martes. La interrupción tendrá diverso impacto y alcanzará tres puntos distintos. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios