Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de energía para este martes 16 de diciembre en Neuquén

La interrupción será para remodelar líneas de distribución. El horario programado del corte y qué zonas abarcará.

Redacción

Por Redacción

Tareas de CALF. Foto: archivo Florencia Salto.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este martes 16 de diciembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este martes 16 de diciembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos serán este martes:

  • De 7.30 a 12.30: en B° Loteo Necochea – Héroes de Malvinas.
    De 8.00 a 12.00: en Zona aledaña a Sargento Cabral y La Rioja.

Motivo del corte programado en Neuquén de este martes 16 de diciembre

Los trabajos en los lugares serán para remodelación en líneas de distribución.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas son aproximadas.


