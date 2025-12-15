Lunes con viento, mucho viento, en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: qué pasa con el calor

La semana comenzará con fuertes ráfagas de viento en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los cielos estarán nublados y quedan aún algunos días sin temperaturas extremas. Mirá el pronóstico del tiempo para este lunes.

Según el pronóstico del SMN, este lunes en el Alto Valle las temperaturas oscilarán entre los 12º C y los 25º C. Los cielos se mantendrán parcialmente nublados durante el día y el sol tendrá leves apariciones por la tarde.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 50 km/h con fuertes ráfagas que alcanzarán los 78 km/h. Por la tarde serán un tanto más leves, con 59 km/h y por la noche volverán a ganar intensidad.

El calor podría volver el miércoles, día en que se esperan 33º C de máxima.

El pronóstico para la costa de Río Negro y la cordillera

En la costa atlántica rionegrina, particularmente en Viedma, el lunes se presenta con tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

El pronóstico indica máxima en torno a los 21°C o 22°C durante las horas más cálidas, con predominio de sol y cielo despejado y mínimas templadas durante la noche. Octubre y diciembre suelen ser meses cálidos en esta zona del litoral patagónico, con promedio de luz solar prolongada y clima estable.

En la zona cordillerana, incluyendo San Carlos de Bariloche, se anticipa un clima más fresco y nublado que en los valles y la costa. La jornada transcurrirá con cielo mayormente nublado y temperaturas máximas alrededor de 15°C a 16°C por la tarde, descendiendo hacia los 10°C o menos por la noche.

Aunque no se prevén precipitaciones intensas, la presencia de nubosidad más persistente será la característica dominante de esta región montañosa, típica de las zonas andinas incluso en temporada estival.