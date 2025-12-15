Nación incluyó fondos para la Ruta de Circunvalación en Villa La Angostura en el proyecto de presupuesto 2026

La ruta de Circunvalación cruza el ejido de Villa La Angostura y comenzó a construirse en abril de 2017. (imagen de video gentileza)

Los habitantes de Villa La Angostura observaron por abril de 2017 los primeros movimientos en la traza de lo que se proyectaba como la Ruta de Circunvalación. Imaginaron, tal vez, que las imágenes de los camiones circulando por la avenida Arrayanes hacia el paso internacional Cardenal Samoré o en dirección a la Ruta Nacional 237 por fin serían historia. Pero pasaron más de 8 años y medio, y la obra aún no está finalizada.

La megaobra de la Ruta de Circunvalación está ejecutada en un 83%, informaron fuentes vinculadas con la empresa Conevial, que trabaja en la traza desde 2017.

En teoría, la Circunvalación debía estar lista el 20 de abril del 2024. Pero desde marzo del año pasado casi no hay avances por falta de recursos. Aunque la empresa continúa apostada en el lugar y desarrolla tareas menores que demanda el mantenimiento de esa obra.

Después de un largo período sin novedades desde Nación, se encendió una luz al final del túnel. En el proyecto de presupuesto 2026, que el Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación hay una partida de 3.609 millones de pesos. Esos fondos permitirán retomar los trabajos.

La partida está incluida en el ítem “Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas con un importe de 3609 millones en Bienes de Uso”, indicaron las fuentes consultadas. Esos recursos no estarán disponibles hasta que la Cámara de Diputados y el Senado sancionen el proyecto de ley de presupuesto 2026.

Dos asuntos prioritarios por resolver

También hay otros asuntos pendientes. Según comentaron las fuentes, es fundamental que Vialidad Nacional autorice la construcción de un puente sobre la avenida Cacique Antriao, por donde cruza la traza, y todas las tareas relacionadas con esa obra, como los muros de contención.

Es clave construir ese puente para continuar con la recta final de la Circunvalación, que tiene una longitud de 6,1 kilómetros. El puente no estaba en el proyecto original. Surgió de una modificación de obra, señalaron desde las fuentes.

No es el único problema a resolver. Un grupo de familias, que integran la comunidad mapuche Paicil Antriao, está instalada sobre el sector El Alamito, por donde debe pasar la Circunvalación.

El conflicto lleva una década y hasta se judicializó, pero la justicia federal de Zapala no tomó una definición sobre el fondo del problema. Tampoco se pudo resolver de manera política hasta el momento.

Un compromiso pendiente

La gestión pasada del gobernador neuquino Omar Gutiérrez había comprometido una solución, que incluía trasladar las familias hacia otro sector donde se construirían viviendas. Diario RÍO NEGRO consultó en la comunidad Paicil Antriao, pero no respondieron.

Desde la empresa informaron que falta ejecutar aproximadamente 2 kilómetros. Son tramos ubicados en distintos sectores de la traza, donde ya se hicieron los trabajos de movimiento de suelo, excepto los 400 metros que están usurpados.

La expectativa es retomar el ritmo de trabajo este verano, cuando se puede avanzar, porque el clima lo permite. Son los días de la temporada estival los que se tienen que aprovechar, porque cuando llega el frío y comienza el extenso invierno cordillerano, la veda climática obliga a parar las máquinas.

Después de muchos años de amagues y ensayos, el Gobierno nacional de la entonces presidenta Cristina Fernández anunció la construcción de la obra de la ruta de Circunvalación, para desviar los camiones del centro de Villa La Angostura.

El proceso comenzó con la expropiación de casi 90 lotes por donde proyectaron la traza, que fueron declarados de utilidad pública. Se pagaron millones de pesos de indemnización a los dueños de esos terrenos y el procedimiento demandó un tiempo prolongado.

El proyecto de la obra recién tomó forma a partir del 11 de mayo de 2012, cuando Vialidad Nacional hizo la licitación pública, que ganó la UTE Codi-Conevial e Inversora Vial Agro. El presupuesto oficial era de 244.645.069 pesos, con 89 centavos.

La inflación galopante de la economía argentina evaporó ese presupuesto. Hace más de un dos años, desde Codi-Conevial estimaron que, si la obra se hubiese licitado en diciembre del 2022, el presupuesto tendría que haber sido de unos 10.000.000.000 de pesos.

Vialidad Nacional adjudicó el 21 de abril de 2014 la obra a la UTe ganadora. El contrato se firmó el 3 de febrero de 2017 y los trabajos empezaron el 20 de abril de 2017.

El intendente Murer pide que terminen la obra

En el Gobierno del intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, tomaron con cautela la posibilidad de que Nación asigne fondos frescos para la obra de la ruta de Circunvalación.

Consultaron en la Provincia y les indicaron que aparentemente había una partida para la Circunvalación en el proyecto de presupuesto 2026, pero creen que no sería suficiente para terminar la obra.

“Es una ruta internacional, y esa demora es inexplicable e inaceptable. Hoy tenemos una fila permanente de camiones atravesando la ciudad, generando un riesgo real y cotidiano para vecinos y turistas”, insistió el intendente.

“El Presupuesto Nacional 2026 debe contemplar una partida con el monto necesario para finalizar esta obra tan importante para la comunidad», afirmó. «Esto es una preocupación local, pero que cuenta con pleno apoyo del Gobierno Provincial, que hoy a su vez tiene representatividad legislativa y sin duda elevará esta inquietud como prioridad en la agenda de trabajo y articulación con Nación”, sostuvo Murer.