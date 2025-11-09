Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este lunes 10 de noviembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este lunes 10 de noviembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este lunes 10 de noviembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos de reparación serán:

9.00 a 11.00: zona aledaña a Río Desaguadero, entre Islas Malvinas y Alderete.

8.00 a 9.00: zona aledaña a Mendoza 755 y San Juan 410.

Motivo del corte programado en Neuquén

El trabajo será en el primer sector destinado a «solucionar problemas de ingreso de agua en recinto subterráneo de Media Tensión». Y en el otro punto de la ciudad será para el mantenimiento de la línea de baja tensión subterránea.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas.