Viernes gris en el Alto Valle: vuelve la lluvia y baja la temperatura, ¿cuáles serán las horas más complejas del día?

Las temperaturas registran un descenso en la región. La inestabilidad climática se hace notar con la presencia de viento y nubes que anuncian otro día de lluvia. A continuación, te contamos todo sobre el pronóstico para este viernes.

Detalle del pronóstico del tiempo en el Alto Valle

Este viernes, se anticipa un día inestable, donde la lluvia fuerte y el incremento del viento serán los protagonistas en la región.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) experimentará una jornada con temperaturas templadas. La máxima estimada alcanzará los 19°C, mientras que la mínima se ubicará en los 9°C.

La probabilidad de precipitaciones se sitúa entre el 40% y 70%, con pronóstico de lluvia fuerte y tormentas. Las horas más complejas serán durante la tarde donde se prevé que aumente la intensidad de la tormenta.

El viento también jugará un papel importante, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 30 Km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 42 a 50 Km/h.