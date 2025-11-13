Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este viernes 14 de noviembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este viernes 14 de noviembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este miércoles 12 de noviembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos de reparación serán:

7.30 a 12.30 en Parque Industrial Oeste: desde Conquistadores del Desierto hasta Los Minerales entre La Vid y El Centeno

Motivo del corte programado en Neuquén

El trabajo será por la remodelación de instalaciones de distribución para colocar nueva subestación transformadora.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas.