ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este viernes 21 de noviembre en Neuquén

La interrupción será para modificaciones y remodelación. El horario programado del corte y qué zonas abarcará.

Redacción

Por Redacción

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este viernes 21 de noviembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este viernes 21 de noviembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos de reparación serán:

  • 6.00 a 13.00 hs: Zona aledaña a Ameghino hasta Av. San Juan, entre Río Desaguadero y Entre Ríos.

Motivo del corte programado en Neuquén de este viernes 21 de noviembre

El trabajo será para remodelar instalaciones y colocar equipo reconectador.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas.


Temas

CALF

Corte de luz

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este viernes 21 de noviembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios