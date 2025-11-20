Recta final: el Gobierno ultima detalles de las reformas laboral y educativa que llegarán al Congreso en días

Las negociaciones por el Presupuesto 2026 continúan, pero mientras tanto el Gobierno informó que ya tiene listos los borradores de las reformas laboral y educativo. Los textos serán enviados en estos días al Congreso y el objetivo del oficialismo es lograr la aprobación durante las sesiones extraordinarias de la temporada de verano.

Los integrantes del Congreso de Mayo están analizando las dos medidas, todos ya tienen versiones avanzadas de los proyectos y están ultimando detalles entre ellos antes de la próxima reunión.

Según la información brindada por el sitio Infobae, el grupo ya fue convocado a un nuevo encuentro en la Casa Rosada para el próximo 27 de noviembre y será encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El informe final está previsto que se entregue el 15 de diciembre con los resultados del trabajo. Luego el Gobierno enviará los proyectos al Congreso, el cual ya va a estar conformado con nuevas bancas.

Reforma laboral

En los últimos días circularon algunas versiones de lo que sería la reforma laboral, pero lo cierto es que aún no existe un texto oficial que esté consensuado. Sin embargo, Infobae logró confirmar que ya hay un borrador avanzado sobre el cual el ministro Federico Sturzenegger está trabajando junto al resto de los miembros del Consejo.

Se reveló que la reforma podría incluir la transformación de algunos aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), los regímenes especiales y los procedimientos judiciales. El propósito es modernizar los criterios de registración, organización de la jornada, vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad, indemnizaciones y regulación de actividades consideradas esenciales, entre otros.

De igual manera el Gobierno remarcó que los cambios no afectarían el empleo público, el trabajo agrario, el régimen de casas particulares, los vínculos comerciales regidos por el Código Civil y Comercial y a los servicios personales de transporte, reparto y mensajería mediante plataformas tecnológicas.

Un integrante del Consejo, manifestó: «Nuestro silencio respecto a esto tiene una razón de ser: todo lo que se filtra, no está acordado. Por lo que no hay nada confirmado todavía. Estamos trabajando todos los temas al mismo tiempo».

Reforma educativa

Respecto a la reforma educativa, se supo que el tema también está en plena etapa de análisis. Una de las propuestas que se pusieron sobre la mesa consiste, por ejemplo, en la derogación de algunos aspectos de la ley N° 26.206, lo que traería novedades tanto para el nivel inicial, como para el primario y el secundario.

Entre otras cuestiones, los establecimientos podrán establecer sus propios planes de estudio y las familias podrán elegir que los menores aprendan en sus casas, en colegios o de manera híbrida. Una fuente que forma parte de la conversación, señaló: «No hay nada consensuado todavía ni nada oficial como se dijo. Hay propuestas, pero aún muchas de ellas no fueron puestas a discusión«.

La nueva norma, según lo anticipado, incluye 136 artículos y habilita a las familias a elegir la educación en el hogar, como así también una alternativa híbrida que combine instancias presenciales y virtuales, o bien a distancia. Además autoriza a las provincias a ofrecer «enseñanza religiosa confesional» en los establecimientos públicos, pero de manera optativa para los alumnos y fuera del horario curricular.

Por otra parte, el Gobierno también buscará declarar la «esencialidad» de la educación básica, una iniciativa para limitar el accionar de los gremios docentes y garantizar el servicio.