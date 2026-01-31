Servicio a la comunidad: CALF garantizó el suministro eléctrico durante un récord histórico de demanda en Neuquén 

En medio de una ola de calor histórica, con temperaturas que rozaron los 40 grados, la ciudad de Neuquén logró atravesar su mayor exigencia energética sin interrupciones estructurales. La red eléctrica operada por la Cooperativa CALF respondió con normalidad y alcanzó un récord de demanda de 185 MVA, el nivel más alto registrado hasta el momento.

El pico de consumo se dio durante las últimas jornadas, marcadas por el uso intensivo de equipos de refrigeración y una demanda que pulverizó todos los registros previos. A pesar de esta presión extraordinaria sobre el sistema, no se produjeron fallas asociadas a la alta demanda, lo que permitió sostener la operatividad plena de la ciudad.

Un crecimiento sostenido del consumo energético

El nuevo récord confirma una tendencia de crecimiento acelerado en el consumo eléctrico de Neuquén. En enero de 2024, el pico máximo había sido de 164 MVA, mientras que en enero de 2025 se alcanzaron 175 MVA. En apenas un año, la demanda volvió a incrementarse en 10 MVA, acumulando un aumento total de 21 MVA en solo dos años, lo que representa un crecimiento superior al 12%.

Desde CALF señalaron que este escenario es consecuencia directa del crecimiento urbano, el desarrollo sostenido de Vaca Muerta y la incidencia de condiciones climáticas extremas, que elevan de manera significativa el consumo residencial y comercial.

Infraestructura preparada para escenarios críticos

Mientras en otras regiones del país las olas de calor suelen derivar en colapsos del sistema eléctrico, en Neuquén la red logró operar con márgenes técnicos de seguridad. Durante los momentos de mayor exigencia, los alimentadores trabajaron entre el 90% y el 95% de su capacidad, sin comprometer la estabilidad general del servicio.

Las contingencias que se registraron fueron puntuales y fueron resueltas rápidamente por las cuadrillas operativas, sin afectar el suministro a los usuarios.

Desde la cooperativa destacaron que este resultado es fruto de una planificación sostenida y de inversiones permanentes en infraestructura, que permitieron reforzar el sistema y prepararlo para enfrentar picos históricos de consumo.

“No solo gestionamos energía, garantizamos que la ciudad siga activa”

Desde la conducción de CALF remarcaron que haber superado un nuevo récord sin cortes masivos es una validación del camino adoptado en los últimos años.

“La demanda eléctrica de Neuquén creció de forma sostenida y muy fuerte. Haber soportado un nuevo récord histórico, sin interrupciones, demuestra que las inversiones estaban bien orientadas. No solo gestionamos energía, garantizamos que la vida y el comercio de la ciudad sigan activos en las condiciones más difíciles”, expresaron desde la cooperativa.

El desempeño del sistema eléctrico durante esta ola de calor posiciona a Neuquén como una de las ciudades mejor preparadas para enfrentar eventos climáticos extremos, acompañando el crecimiento regional con un servicio seguro y de calidad.