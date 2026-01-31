Las lluvias dispararon la turbiedad del río Neuquén y afectan el suministro de agua en varias ciudades

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, informó que las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Neuquén provocaron serias complicaciones en los sistemas de potabilización, afectando el abastecimiento de agua en distintas localidades de la provincia.

Las lluvias afectaron el suministro de agua en Neuquén

Según detalló el organismo, el fuerte arrastre de sedimentos incrementó de manera significativa la turbiedad del río, alcanzando niveles que obligan a paralizar las plantas potabilizadoras. Aunque en situaciones habituales es posible continuar el tratamiento mediante maniobras con productos químicos, la magnitud del fenómeno actual impide sostener el proceso, forzando la detención de los establecimientos.

Esta situación impacta directamente en Andacollo y Chos Malal, donde las plantas se encuentran fuera de servicio y el suministro de agua permanece restringido. Personal operativo del EPAS monitorea de forma permanente la evolución del río para reactivar los equipos de bombeo cuando las condiciones lo permitan.

En Cutral Co y Plaza Huincul, además de la elevada turbiedad del río Neuquén, se registran inconvenientes intermitentes en la línea de media tensión del EPEN que abastece al Sistema Buena Esperanza, lo que provoca salidas temporales de servicio. No obstante, el sistema proveniente del lago Barreales funciona con normalidad, permitiendo garantizar el suministro durante el día, mientras que por la noche se restringe el abastecimiento para recuperar niveles en cisternas.

En tanto, en Neuquén capital, el sistema Mari Menuco no presenta fallas estructurales y la cuenca del río Limay no fue afectada. Sin embargo, el aumento de la turbiedad en el lago ralentiza el proceso de potabilización, obligando a realizar maniobras operativas que generan una leve disminución en el caudal de agua producida.

Desde el EPAS indicaron que el personal continúa trabajando de manera constante en el monitoreo de la situación y que los servicios se normalizarán progresivamente a medida que mejoren las condiciones climáticas. Asimismo, solicitaron a la población extremar el cuidado del agua disponible y recordaron que, ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 0800-222-4827.