Pronóstico trimestral en Neuquén y Río Negro: factores clave del clima para febrero, marzo y abril 2026

Clima en Río Negro y Neuquén entre febrero y abril de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el Pronóstico Climático Trimestral para febrero, marzo y abril de 2026, un informe clave para anticipar cómo se comportará el clima en distintas regiones del país. En el caso de Río Negro y Neuquén, el escenario previsto muestra condiciones mayormente normales, aunque con algunos matices según la zona.

Temperaturas: valores dentro de lo habitual para la época

De acuerdo al informe elaborado el 30 de enero de 2026, tanto Río Negro como Neuquén presentan una mayor probabilidad de temperaturas normales o levemente superiores a lo normal durante el trimestre.

Esto indica que, si bien no se esperan extremos generalizados, podrían registrarse episodios de calor moderado, especialmente durante febrero, mes que suele concentrar las temperaturas más elevadas del verano patagónico.

En la zona del Alto Valle, los registros térmicos se mantendrían dentro de los parámetros históricos, mientras que en sectores del centro y norte neuquino podrían darse jornadas algo más cálidas, aunque sin desviaciones significativas.

Lluvias: panorama estable en gran parte de la región

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico señala una probabilidad de lluvias normales para la mayor parte de Río Negro y Neuquén durante febrero, marzo y abril.

Esto significa que no se proyectan déficits ni excesos marcados de agua, un dato relevante para la actividad agrícola, la gestión hídrica y el abastecimiento de los ríos de la región.

En áreas cordilleranas, tanto rionegrinas como neuquinas, las lluvias se mantendrían dentro de los valores habituales, mientras que en el este rionegrino y el Alto Valle el comportamiento sería acorde a la climatología del trimestre.

Un pronóstico de tendencia, no de eventos puntuales

Desde el organismo nacional recuerdan que este tipo de pronósticos no anticipa fenómenos extremos específicos, como olas de calor, tormentas intensas o heladas tempranas, sino que ofrece una tendencia general promedio para el trimestre.

Por ese motivo, recomiendan seguir los pronósticos diarios y alertas oficiales, especialmente en una región donde el clima puede presentar cambios bruscos en cortos períodos de tiempo.

Qué significa para la región

El escenario previsto para Río Negro y Neuquén aporta cierta previsibilidad de cara al cierre del verano y el inicio del otoño, con condiciones climáticas estables y sin señales claras de anomalías severas, al menos en el promedio trimestral.

Sin embargo, las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados, ya que eventos aislados pueden ocurrir aun cuando el pronóstico general indique normalidad.