Alerta roja en el Alto Valle: temperaturas extremas en Río Negro y Neuquén durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por temperaturas extremas para este sábado y domingo en gran parte de Río Negro y Neuquén. El nivel de advertencia es el más alto y advierte sobre efectos altos a extremos en la salud, incluso en personas consideradas saludables.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el calor será intenso en toda la región, con máximas que en algunos sectores rozarán los 38°C.

Alto Valle

En Neuquén capital, la temperatura máxima prevista para el fin de semana alcanzará los 37°C.

En General Roca, se esperan 38°C el sábado y 36°C el domingo, en lo que será uno de los puntos más calurosos de la región.

Valle Medio

En Choele Choel, el sábado será agobiante con una máxima de 38°C, mientras que el domingo descenderá levemente a 34°C, aunque seguirá dentro de parámetros de alerta.

Costa atlántica

En Las Grutas, el sábado se prevé una máxima de 33°C, pero el domingo se registrará un marcado descenso térmico, con 19°C.

En Viedma, la capital rionegrina, las temperaturas serán de 36°C el sábado y 28°C el domingo.

Zona andina de Río Negro

En Bariloche, si bien el calor será más moderado, también se esperan temperaturas elevadas para la región: 30°C el sábado y 29°C el domingo.

Región Sur

La Línea Sur rionegrina tampoco quedará al margen del calor. En Ingeniero Jacobacci, se prevén máximas de 33°C durante todo el fin de semana.

Neuquén centro y norte

En el centro neuquino, Zapala tendrá un fin de semana caluroso con 31°C el sábado y 33°C el domingo.

En la zona andina neuquina, San Martín de los Andes registrará temperaturas más moderadas, con 27°C durante el fin de semana.

En el norte neuquino, Chos Malal presentará máximas de 25°C el sábado y 28°C el domingo.

Alerta por tormentas

Además del calor extremo, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que para el sábado rige una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Neuquén y gran parte del territorio de Río Negro, por lo que no se descartan lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica en distintos sectores.

Ante la vigencia de la alerta roja, las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol en horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, reducir la actividad física intensa y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El calor extremo marcará el pulso del fin de semana en toda la región, por lo que se solicita a la comunidad extremar los cuidados.