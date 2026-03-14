Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el domingo 15 de marzo en Neuquén
Las interrupciones en el servicio eléctrico serán para hacer distintas tareas de mantenimiento en instalaciones. Los sectores que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo domingo 15 de marzo
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el domingo 15 de marzo
CALF indicó que los cortes programados para este domingo 15 de marzo serán de la siguiente forma:
- Horario: De 07.00 a 13.00 h.
- Lugar: desde Mendoza/Santa Cruz hasta Villegas/Winter entre Félix San Martín y Alderete
- Motivo: Mantenimiento y toma de muestras de aceite para análisis y certificación libre de PCB.
- Estado: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
- Horario: De 06.00 a 14.00 hs.
- Lugar: Desde Obrero Argentino hasta Paimún, entre Perticone y Richieri.
- Motivo: mantenimiento y remodelación de instalaciones troncales de distribución
- Estado: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
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