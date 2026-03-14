Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el domingo 15 de marzo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo domingo 15 de marzo

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el domingo 15 de marzo

CALF indicó que los cortes programados para este domingo 15 de marzo serán de la siguiente forma:

Horario: De 07.00 a 13.00 h. Lugar: desde Mendoza/Santa Cruz hasta Villegas/Winter entre Félix San Martín y Alderete Motivo: Mantenimiento y toma de muestras de aceite para análisis y certificación libre de PCB. Estado: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

